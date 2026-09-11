Во Франции поезд сошел с рельсов, пострадали около 45 человек

В северной части Франции произошёл сход поезда с рельсов — в результате происшествия травмы получили почти 45 человек. Об этом сообщил телеканал BFMTV, ссылаясь на данные местных властей.

Изначально министр транспорта Франции Филипп Табаро говорил примерно о 20 пострадавших, однако позже появились уточнённые сведения.

Согласно информации от префекта департамента, всего зафиксировано порядка 44 пострадавших. Среди них — 18‑летняя пассажирка, которую экстренно доставили в университетскую больницу Руана в критическом состоянии.

Ранее сообщалось, что во Владимирской области произошло столкновение пассажирского электропоезда и грузовика, в результате чего погиб водитель машины и сошли с рельсов два вагона.