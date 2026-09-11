Лидера партии «Национальное объединение» закидали чесноком во Франции

Во Франции лидера правой партии «Национальное объединение» Жордана Барделлу забросали чесноком во время встречи с гражданами на ярмарке в восточной части страны. Об это сообщает газета Le Parisien.



Политик посещал традиционную сельскохозяйственную ярмарку в коммуне Бокруассан. Он шел сквозь толпу сторонников и раздавал автографы. Во время попытки сделать селфи неизвестный бросил в голову Барделлы головку чеснока.



Сотрудники службы безопасности мгновенно закрыли лидера партии собой. Присутствовавшие на мероприятии граждане бурно возмутились действиями нападавшего. При этом некоторые торговцы заранее выражали недовольство визитом политика из-за возможных убытков.



Напомним, в ноябре 2025 года Барделле разбили об голову яйцо во время презентации книги «Чего хотят французы» городе Муассак.



Партия Жордана «Национальное объединение» является ведущей национал-консервативной политической силой Франции и выступает за ужесточение миграционной политики, защиту экономического суверенитета и национального законодательства.