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Лидера партии «Национальное объединение» закидали чесноком во Франции

European Parliament / Flickr.com
Москва, 11 сентября - АиФ-Москва.

Во Франции лидера правой партии «Национальное объединение» Жордана Барделлу забросали чесноком во время встречи с гражданами на ярмарке в восточной части страны. Об это сообщает газета Le Parisien.

Политик посещал традиционную сельскохозяйственную ярмарку в коммуне Бокруассан. Он шел сквозь толпу сторонников и раздавал автографы. Во время попытки сделать селфи неизвестный бросил в голову Барделлы головку чеснока.

Сотрудники службы безопасности мгновенно закрыли лидера партии собой. Присутствовавшие на мероприятии граждане бурно возмутились действиями нападавшего. При этом некоторые торговцы заранее выражали недовольство визитом политика из-за возможных убытков.

Напомним, в ноябре 2025 года Барделле разбили об голову яйцо во время презентации книги «Чего хотят французы» городе Муассак.

Партия Жордана «Национальное объединение» является ведущей национал-консервативной политической силой Франции и выступает за ужесточение миграционной политики, защиту экономического суверенитета и национального законодательства.
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ПолитикаполитикичеснокЖордан БарделлаФранция
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