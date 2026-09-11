NYT: запасы критического оружия у армии США достигли самого низкого уровня

Запасы критически важных видов боеприпасов в США сократились до исторического минимума. Об этом сообщает газета The New York Times.



По данным издания, вице-президент США Джей Ди Вэнс весной и летом лично общался с офицерами в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Он оценивал состояние армейских резервов и влияние поставок оружия на сдерживание Китая, России и КНДР.



Эксперты зафиксировали критическое истощение запасов ракет-перехватчиков Patriot. К концу весны на одном из направлений их осталось менее ста единиц.



Резервы тактических ракет и ключевых боеприпасов упали до исторического минимума. Это подорвало возможности американской армии, считает автор статьи.



Президент Дональд Трамп регулярно получал доклады от генерала Дэна Кейна о дефиците вооружений. Главе Белого дома также докладывали о высокой стойкости иранских сил.

Ранее Центральное разведывательное управление (ЦРУ) рассекретило 71 документ о готовящихся терактах в США в 1990-е и 2000-е годы.