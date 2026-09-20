Уверенное лидерство. Единая Россия побеждает на выборах

Экзит-полы, то есть опросы избирателей на выходе с избирательных участков, которые провёл ВЦИОМ, показали, что на выборах в Государственную думу 9-го созыва среди политических партий уверенно лидирует «Единая Россия».

Голосование, длившееся 3 дня, завершилось сегодня, 20 сентября, в 20 часов. По партийному списку, в который вошли 10 партий, лидирует, судя по опросам ВЦИОМ, ЕР – она набирает 57,1% голосов избирателей.

В выборах депутатов Госдумы по федеральному избирательному округу, кроме «Единой России», участвуют: ЛДПР, Партия прямой демократии, «Зелёные», «Справедливая Россия», «Родина», КПРФ, Партия пенсионеров, «Коммунисты России» и «Новые люди». Помимо партийного списка избиратели в 225 одномандатных округах голосовали и за конкретных кандидатов.