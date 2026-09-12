Партия Мерца теряет популярность в Нижней Саксонии

Христианско-демократический союз Германии под руководством канцлера Фридриха Мерца теряет поддержку избирателей в Нижней Саксонии. Об этом свидетельствуют результаты опроса института Insa, проведенного для газеты Bild. Лидером рейтинга в федеральной земле стала Социал-демократическая партия Германии с 26% голосов.

ХДС занимает второе место с результатом 22%, потеряв за несколько месяцев 3 процентных пункта. На третьей позиции находится «Альтернатива для Германии», которую поддерживает 21% респондентов, что на 1 пункт выше апрельского показателя. Далее следуют «Зеленые» с 15%, «Левая» с 6% и Свободная демократическая партия с 5%.

На фоне снижения популярности партии Мерц не будет участвовать в предвыборных мероприятиях ХДС в Мекленбурге — Передней Померании. Об этом сообщил глава регионального отделения партии Даниэль Петерс. Выборы в местный ландтаг состоятся 20 сентября одновременно с выборами в Палату депутатов Берлина.

Петерс объяснил отсутствие канцлера необходимостью сосредоточиться на продвижении партийной программы в оставшиеся перед голосованием дни. По его словам, ХДС сталкивается с недовольством граждан политикой федеральных властей. Ранее высказывались предположения, что возможные неудачи партии на региональных выборах могут усилить внутрипартийные дискуссии о будущем Мерца.

Ранее «Альтернатива для Германии» одержала победу на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт, набрав 43,8% голосов. ХДС, который возглавляет Мерц, получил 17,2% — его результат сократился более чем вдвое по сравнению с предыдущими выборами.