Войсковая группировка «Восток» за два дня освободила два населённых пункта. Накануне Минобороны РФ сообщило о переходе под контроль села Барвиновка в Запорожской области, а сегодня военкоры уже пишут, что наши штурмовики ворвались в Сергеевку и вышвырнули оттуда украинских боевиков. Особо примечательно то, что Сергеевка находится от Барвиновки примерно в четырёх-пяти километрах. Для современной войны, когда успешным считается продвижение на несколько сот метров, такой прорыв можно назвать чрезвычайно успешным. Точных подробностей этой операции пока нет, так как российское военное ведомство освобождение Сергеевки ещё не подтвердило, но, по словам военкоров, штурмовик ГВ «Восток» уже в селе, идёт процесс зачистки и закрепления.

«Сам факт такого прорыва — почти фантастика. Хочется понять, как наши парни справились с дронами ВСУ, которые постоянно висят в воздухе. Тут либо помогла погода, либо наши заскочили на большой скорости. Но, скорее всего, было и то, и другое, — объясняет военный эксперт Александр Ивановский. — Я бы отметил тот факт, что на запад до трассы Н-15, ведущей к Запорожью, — примерно пять километров. Если нам удастся проскочить и этот участок за сутки-двое, то можно говорить, что прорыв к Запорожью удался. Логистика ВСУ будет перерезана жёстко».

При этом эксперт обратил внимание, что сейчас всё же важнее закрепиться в Сергеевке, чтобы не дать противнику нанести контрудар. По данным сводок Минобороны РФ, за минувшие сутки войсками группировки «Восток» нанесены существенные удары по позициям формирований пяти украинских бригад. Потери ВСУ — более 200 солдат и офицеров ВСУ убитыми и ранеными.

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Победный дубль

В зоне ответственности группировки «Центр» потери ВСУ за сутки составили практически 350 боевиков. Это самые высокие потери противника в живой силе среди всех направлений специальной военной операции (СВО). Помимо пехоты, уничтожено три броневика и пять автомобилей переднего края.

Особо интересен факт, что в ходе сегодняшних боёв российским штурмовикам удалось зацепиться за окраины ещё одной Сергеевки. Только на этот раз она не в Запорожской области, а в Донецкой Народной Республике (ДНР). Эта Сергеевка находится юго-западнее Краматорска. Овладение Сергеевкой даст возможность российским войскам выйти на западные окраины Краматорска и перерезать ещё одно логистическое направление, по которому снабжается гарнизон Краматорска.

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Движение на Харьков

На купянском направлении бои с диверсионными группами противника идут в западных кварталах города. В районе Купянска-Узлового наши подразделения продолжают зачистку «промки» этого населённого пункта. Передовые части группировки «Запад» наращивают силы на правом берегу реки Оскол и расширяют плацдарм в районе села Садовое. Бои за этот участок позволят контролировать южные окраины Купянска и развивать наступление в западном направлении, что даст возможность со временем создать угрозу восточному флангу обороны ВСУ в Харькове.

К областному центру прорываются и войска группировки «Север». Сейчас штурмовые подразделения «северян» зачистили село Новая Казачья и сражаются за населённый пункт Цуповка. Таким образом, бои идут по обоим сторонам трассы Москва – Харьков. Наступление на город продолжает развиваться.

Минобороны РФ приводит цифры потерь ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Подразделениями ГВ «Север» уничтожено за сутки более 100 боевиков, а войсками группировки «Запад» — более 200 украинских военных. Совокупные потери ВСУ в технике по двум направлениям составили один танк, девять единиц боевой техники и артиллерийское орудие крупного калибра.