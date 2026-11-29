Вооруженные силы РФ днем 29 ноября атаковали беспилотными летательными аппаратами объекты ВПК, энергетической инфраструктуры и морские суда, используемые в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что в Харькове ударам подверглись производственные цеха табачной фабрики «Philip Morris», где велось изготовление боеприпасов для нужд украинской армии.

Кроме того, огневому воздействию были подвергнуты электроподстанции в городе Днепродзержинске Днепропетровской области и в поселке Краснопавловка Харьковской области, которые обеспечивали энергоснабжение военных предприятий.

Помимо этого, в акватории Черного моря, в районе юго-западнее Одессы, было поражено морское судно класса «сухогруз», осуществлявшее доставку грузов военного назначения.

Ранее сообщалось, что армия России поразила несколько объектов ВСУ на Украине.