Бои в Харьковской области можно условно разделить на три участка. За два из них отвечает группировка «Север», это участки ЛБС южнее Харькова и север области восточнее реки Северский Донец, и восточный участок, который все эксперты по привычке называют «купянским направлением».

Стоит отметить, что в Харьковской области российскому командованию на местах удаётся организовывать и проводить довольно успешные тактические операции, которые со временем могут вырасти в оперативный успех. 300 секунд. В Харькове уничтожена цель из папки с грифом «Особо секретно» Подробнее

С севера на юг по берегам реки

О положении российских войск и боевых операциях войск группировки «Север» в Харьковской области рассказал aif.ru военный эксперт Андрей Марочко. По его информации, после того как российские войска освободили населённый пункт Сосновый Бор, им удалось продвинуться ещё южнее вдоль левого берега реки Северский Донец и выйти к следующему населённом пункту, в котором ВСУ организовали свои боевые позиции.

«Говоря о харьковском направлении и непосредственно районах населённых пунктов Лосевка и Сосновый Бор, то, как я и предполагал, наши военнослужащие продолжают развивать успех и движутся вдоль водной преграды в виде Северского Донца. Предполагаю, что задача - планомерно отрезать украинскую группировку, расположенную восточнее, которая ещё пытается где то и как-то даже контратаковать, - объясняет и показывает на карте фронтовую ситуацию офицер Марочко. - По последней информации, мы уже взялись за Бугаевку. Насколько там сейчас ситуация развивается, пока неизвестно, жду информации, но явно инициатива на данном участке у российских войск».

По мнению Марочко, ВС РФ будет и дальше продвигаться вдоль восточного берега Северского Донца в южном направлении: «Оперативно тактическая обстановка здесь у противника очень сложная. Постоянно наши военнослужащие, помимо того, что продвигают, ещё подчищают, как говорится, свои фланги».

«Стратегическое преимущество на этом участке ЛБС у наших военнослужащих, - рассказывает военный эксперт Марочко. - Северский Донец прикрывает наш левый фланг, в то время как войска группировки «Север» наступают на юг по восточному берегу. Поэтому серьёзные контратакующие удары ВСУ наносить будет сложно. Естественно, это все влияет на тактику ведения боевых действий. У противника нет особой возможности для манёвра, только лобовые контратаки, которые мы отбиваем. Ну и нашим военнослужащим, сами понимаете, надо меньше сил и средств для того, чтобы прикрывать фланги». Когда бойцы забудут слово жалость. Приказ отдан: битва у Харькова началась Подробнее

От «перемог» Киева дурно пахнет

Особо Марочко рассмотрел ситуацию восточнее Волчанска. На этом участке, по словам Киева, у них есть серьёзные успехи, а по реальной информации Марочко, которую он получает «с земли» и постоянно перепроверяет по своим источникам на переднем крае, украинские заявления о «перемоге» сильно преувеличены.

«Наши военнослужащие продолжают активные боевые действия на севере Харьковской области. За несколько последних суток в районе Приколотного штурмовиками группировки «Север» заняты новые рубежи и позиции. Стоит отметить, что активных противодействий со стороны противника не наблюдалось. Могу предположить, что сейчас основной акцент и упор они делают именно на Рубежном».

Эксперт отмечает, что продвижение группировки «Север» на юг выводит нас к Старому Салтову и населённому пункту Хотомля, что даёт возможность разрезать группировку ВСУ в Харьковской области.

По мнению Марочко, Великобурлукский участок является очень сложным в оперативном плане для украинского командования, поскольку ставка Киевом сделана на укрепрайоны.

«А если мы отрежем их от логистики, то, естественно, им придётся выходить из образовавшегося огневого кармана, которые здесь уже формируются», - рассказывает Марочко. Он также отмечает, что успехи российских войск западнее Купянска позволяют говорить о «формировании клешней вокруг Великого Бурлука».

Стоит отметить и форсирование войсками группировки «Запад» реки Оскол ниже Купянска. Передовые российские части уже закрепились на правом берегу и расширяют плацдарм для дальнейшего продвижения на запад в сторону Чугуева.

В сводках Минобороны РФ также отмечает успехи российских войск и большие потери ВСУ в зоне ответственности группировок «Север» и «Запад». За минувшие сутки уничтожено более 380 боевиков, 22 единицы боевой техники, среди которых бронемашина, и артиллерийское орудия крупного калибра.