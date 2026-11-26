Россия никому не должна позволить, чтобы инновации и технологии были использованы против ее интересов, заявил президент России Владимир Путин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Наша страна будет сама развивать отечественные модели ИИ, которые будут обучены на традиционных ценностях, заявил президент.

Главные заявления президента собрал aif.ru.

Россия должна быть в тренде развития современных технологий

Не должно случиться такой ситуации, когда от нажатой одной «кнопки» все перестает работать, заметил президент.

«Либо, что не менее опасно, начинают использовать программу скрытно и в своих интересах. Ну, всё это вы понимаете, с чем это связано — в определённый момент времени наши партнёры просто уехали. И всё, и предприятия оставили в непростой ситуации», — напомнил Путин.

Технологии ИИ становятся все более эффективными. Скоро без них жить станет просто невозможно.

«И мы никогда не должны позволить никому и сами себе, чтобы вот эти новации, новые технологии хоть когда-то и кем-то использовались против интересов нашей страны», — подчеркнул Путин.

Отрасль развивается очень быстро. Само по себе обладание пусть даже новейшим поколением искусственного интеллекта уже не гарантирует ни технологического превосходства, ни устойчивого долгосрочного развития.

По словам президента, чтобы занимать лидирующие позиции, нужно не просто создавать передовые решения. «Надо максимально гармонично обеспечить совместную работу людей и автономных систем, перестроить под эту задачу управленческие, производственные процессы, экономику и социальную сферу. Именно в такой логике и предлагаю обновить Национальную стратегию искусственного интеллекта России, рассчитанную до 2036 года», — сказал он.

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Россия будет развивать собственные модели ИИ

При этом обучать модели будут на традиционных ценностях.

«Явление, известное как подсознательное обучение, показывает, как через данные одна языковая модель может передавать модели с похожей архитектурой собственные особенности и предпочтения. Что, безусловно, подтверждает — если модель обучена на чужих ценностях, она незаметно подсказывает эти самые ценности незаметно миллионам пользователей, миллионам людей. Формирует их сознание и ценностный код», — рассказал глава государства.

Поэтому России надо самой определять требования к безопасности, качеству и поведению фундаментальных моделей. «Нужно обязательно наращивать оцифровку достоверных данных для обучения отечественных моделей. Это вопрос не только технологической самостоятельности страны, но и суверенитета нашего мышления, наших ценностей», — считает Владимир Путин.

Развитие ИИ при этом предполагает колоссальные инвестиции. Их окупаемость пока не гарантирована. Российские банки должны это учитывать, заявил президент.