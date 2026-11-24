27 ноября в рамках конференции Сбера «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey) состоится трансляция открытия деловой программы и первой сессии дня. В ней примут участие заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Максим Орешкин и первый заместитель Председателя Правления Сбера Александр Ведяхин.

Программа дня начнется с Делового форума по искусственному интеллекту стран БРИКС+ 2026. Участники обсудят практические результаты внедрения ИИ в экономике и промышленности, барьеры на пути масштабирования технологий, вопросы технологического суверенитета и перспективы международного сотрудничества. Особое внимание будет уделено успешным примерам применения искусственного интеллекта и управленческим подходам, которые помогают превращать технологические разработки в устойчивые решения для бизнеса и целых отраслей.

Затем состоится сессия Альянса в сфере искусственного интеллекта «ИИ-агенты переделят рынки? Будущее конкуренции и прибыли». Ее участники поговорят о том, как развитие агентных технологий меняет бизнес-модели и конкурентную среду. В центре дискуссии — распределение новых рынков и прибыли между бизнесом и пользователями, цифровыми платформами, промышленными компаниями и небольшими командами.

Конференции AI Journey — это мероприятие, кто использует AI как ключевой инструмент для технологических прорывов и созидания будущего. Она открывает возможности для ученых, инженеров и молодых исследователей.