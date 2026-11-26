​Международная конференция по искусственному интеллекту AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта») стартовала в Москве и продлится до 28 ноября. Сбер проводит её при поддержке Альянса в сфере ИИ.

На AI Journey 2026 выступят более 30 международных спикеров в сфере искусственного интеллекта. В том числе эксперты из Китая, Индии, Бразилии, Сербии, Кении, Казахстана и Египта.

Первый день конференции посвящён теме «Общество» — тому, как искусственный интеллект меняет повседневную жизнь, работу, образование и творческие индустрии. Участники обсудят, какие задачи уже можно поручать ИИ-агентам, а какие решения остаются в зоне ответственности человека. Первый день проходит в онлайн-формате — трансляция доступна на сайте AI Journey.

На сессии «ИИ бояться — в лес не ходить: как технологии меняют рынок труда» эксперты обсудят трансформацию навыков и перераспределение задач внутри профессий. В центре дискуссии — переход компаний к найму по навыкам, дефицит опытных специалистов и новые вызовы для начинающих сотрудников, а также вопросы доверия к ИИ, когнитивного долга и зоны ответственности человека. Наряду с экспертными оценками в сессии звучат живые голоса обычных людей, которые отвечают на неудобные вопросы — заменит ли ИИ их лично, какие навыки он никогда не отнимет и что их больше беспокоит: потеря работы или необходимость полностью переучиваться.

На сессии «От слова к делу: как ИИ-агенты меняют человека и мир» китайский писатель-фантаст и соавтор книги «ИИ-2041» Чэнь Цюфань расскажет о роли человека в мире ИИ-агентов, а Андерсон Роша из Университета Кампинаса представит взгляд на мировые тенденции и подходы разных стран.

Первый день завершат пленарная сессия с участием Президента, Председателя Правления Сбербанка Германа Грефа и диалог с юными талантами в области ИИ на тему «Мир будущего в эпоху ИИ».

27 ноября, в день «Бизнес», состоятся Деловой форум по ИИ стран БРИКС+ 2026 и сессия Альянса в сфере ИИ «ИИ-агенты переделят рынки? Будущее конкуренции и прибыли». На главной сцене AIJ Global представят новые ИИ-продукты и примеры внедрения искусственного интеллекта в компаниях.

28 ноября, в день «Наука», в центре программы — фундаментальные исследования, генеративные модели и робототехника. На отдельной сессии эксперты обсудят, что определит следующее поколение ИИ. Китайский эксперт Люй Бо расскажет, где человекоподобных роботов уже применяют в производстве, логистике и городской среде.

На выставке AI Journey Сбер представит решения в области экологии для устойчивого развития страны. Во время конференции также будут подведены итоги международных соревнований AI Challenge и AIJ Contest, Национальной премии «Лидеры ИИ» и премии AI Creative Awards для сферы культуры и креативных индустрий.

Прямая трансляция конференции будет доступна онлайн на официальном сайте AI Journey.

AI Journey — ежегодная международная конференция, объединяющая ведущих профессионалов в области искусственного интеллекта. Она проводится при поддержке Альянса в сфере ИИ и посвящена современным AI-разработкам, их влиянию на науку, экономику и общественную жизнь, а также продвижению инноваций среди молодёжи. В прошлом году на мероприятии выступили более 300 спикеров из разных стран, включая Россию, Индию, Китай и США.