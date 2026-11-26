Владимир Путин выступил на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» и заявил, что для преодоления барьеров на пути развития ИИ необходимы большие инвестиции.

«Что касается самых передовых, фундаментальных моделей, то их стоимость постоянно увеличивается. Строятся гигантские вычислительные центры, дефицит электроэнергии, энергосетей, сложной компонентной базы становятся бутылочным горлышком технологической гонки. Преодоление этих барьеров требует новых колоссальных инвестиций», — отметил глава государства.

По словам Владимира Путина, коммерческий успех таких вложений в долгосрочной перспективе, вероятнее всего, не гарантирован. Он добавил, что банкам следует учитывать риски.

Во время выступления президент также предложил обновить Национальную стратегию искусственного интеллекта России, расчитанную до 2036 года.