Развитие технологий искусственного интеллекта способно помочь России нивелировать демографические и кадровые ограничения, а также заметно укрепить совокупный потенциал страны. Об этом в четверг, 26 ноября, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на международной конференции Сбербанка «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey 2026).

По оценке главы государства, цифровая трансформация уже выходит на качественно новый уровень. Автономные ИИ-агенты активно интегрируются в повседневные деловые и общественные процессы, формируя принципиально новую модель — «агентную экономику».

В пленарной части форума вместе с российским лидером также принимает участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел в российскую столицу с рабочим визитом 25 ноября специально для участия в форуме AI Journey 2026. Вечером накануне конференции Владимир Путин и глава Казахстана провели двусторонние переговоры в Кремле.

Практическое внедрение нейросетей затронет и совмещенную с пресс-конференцией прямую линию российского лидера, намеченную на 10 декабря в 12:00 мск. Как сообщало издание aif со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, технология GigaChat сделала число линий приема обращений практически безграничным и поможет гражданам максимально четко сформулировать свои вопросы.