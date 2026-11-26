Владимир Путин выступил на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» и заявил, что внедрение ИИ должно быть все более массовым в России.

«Будем стремиться к тому, чтобы внедрение искусственного интеллекта в России становилось все более массовым, охватывало все сферы экономики и жизни людей», — заявил глава государства.

При этом, по словам Владимира Путина, чтобы занимать лидирующие позиции, стоит максимально гармонично обеспечить совместную работу людей и автономных систем. Более того, как отметил президент, под эту задачу необходимо перестроить управленческие и производственные процессы, экономику и социальную сферу.

«Именно в такой логике и предлагаю обновить Национальную стратегию искусственного интеллекта России, расчитанную до 2036 года, утвердить национальный план действий в этой сфере», — добавил Владимир Путин.

Ранее Владимир Путин указал, что в России есть все необходимое для развития ИИ.