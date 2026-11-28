Предложение экс-главы британского кабмина Бориса Джонсона направить европейских военных на Украину является чистой провокацией, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.

«Борис Джонсон продолжает свою провокационную активность. Он уверяет, что отправка войск стран НАТО на Украину не приведет к втягиванию НАТО в конфликт. Но это чистая провокация от одного самых безответственных политиков Европы», - написал он в своем Telegram-канале.

Пушков напомнил о причастности Джонсона к срыву переговоров по урегулированию украинского конфликта в 2022 году. По словам российского сенатора, бывший британский премьер заинтересован в продолжении этого конфликта.

«А на судьбу Европы ему глубоко наплевать», - считает Пушков.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал деструктивной роль Джонсона в развитии ситуации на Украине, отметив, что экс-глава британского кабмина сохраняет далеко не мирный настрой.

Песков также заявил о недопустимости ввода зарубежных контингентов на Украину.