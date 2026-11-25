Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в случае прямого военного столкновения России и НАТО бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона следует повесить на Трафальгарской площади в Лондоне. Так он отреагировал на призывы политика к вводу войск альянса на Украину.

«Патлатый дегенерат Джонсон еще и редкий провокатор», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

По словам зампреда Совбеза, в начале украинского конфликта британский политик убедил Киев отказаться от заключения мирного соглашения, а теперь выступает за немедленное размещение сил НАТО на украинской территории.

Медведев также раскритиковал позицию Джонсона относительно возможных последствий такого шага. По его словам, экс-премьер утверждает, что вступление альянса в конфликт не приведет к войне с Россией, поскольку НАТО значительно превосходит ее по военной мощи.

«Если такое, не дай Бог, случится, Джонсона надо всенепременно повесить прямо на Трафальгарской площади. Чтобы волосатая сарделька болталась в назидание потомкам. И пусть неделями висит и воняет, как в Средние века», — написал Медведев.

Он добавил, что казнь может состояться и в другом месте, если бывший британский премьер переживет войну, а Лондона к ее окончанию уже не будет.