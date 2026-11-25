Появление любых зарубежных воинских подразделений на украинской территории категорически неприемлемо для Москвы. Об этом в среду, 25 ноября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя призыв бывшего британского премьера Бориса Джонсона отправить европейских солдат на Украину еще до заключения перемирия.

Представитель Кремля напомнил, что данная принципиальная позиция неоднократно озвучивалась российской стороной на самых разных уровнях, включая главу государства Владимира Путина.

Оценивая инициативу британского политика, Дмитрий Песков указал на его деструктивную линию поведения, отметив, что именно Джонсон сорвал прекращение конфликта в 2022 году и по-прежнему придерживается не миролюбивого курса.

«Также мы знаем, что неоднократно из европейских столиц и из Брюсселя, к нашему сожалению, звучали слова о планах по размещению воинских контингентов. Еще раз могу повторить: это то, что абсолютно неприемлемо для Москвы», — прокомментировал пресс-секретарь.

Накануне бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с призывом незамедлительно направить на Украину подразделения стран так называемой «коалиции желающих», не дожидаясь прекращения огня. Политик заявил, что отправка контингентов Североатлантического альянса якобы не входит в компетенцию Кремля, а подобный шаг позволит альянсу продемонстрировать России неизбежность будущего вступления Киева в блок.