Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил о необходимости отправить войска стран «коалиции желающих» на Украину до заключения мира. Цель этого предложения раскрыл в эксклюзивном комментарии aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

«Борис Джонсон является проводником идей военного лобби, которое заинтересовано не только в бюджетах, включающих поставки вооружения Украины, его производства, перевода ВПК Великобритании на военное русло и получение сверхдоходов от торговли оружием, но и неформальном разделе Украины на сферы влияния, в том числе. С учетом задействованного инструмента — “коалиции желающих” — уже сегодня можно говорить о том, что Великобритания, Германия и Франция готовы разделить Западную

Украину. Это и хотел сказать Борис Джонсон, когда сообщал о возможности посылки британских войск на Украину для первоначального этапа», — объяснил он.

По словам военного эксперта, Великобритания традиционно будет отстаивать те регионы, которые ей интересны.

«Англия претендует на центральную Украину, в том числе Киев. Это обусловлено тем, что Англия пытается занять лидирующие позиции в “коалиции желающих” и стать модератором всего процесса. Сейчас идёт не только делёж территории Украины, но и определяются главенствующие роли, кто будет первым среди равных. Великобритания и пытается перетянуть на себя всю полноту процесса управления будущими новыми территориями», — сказал он.

Как отметил Иванников, Германия будет претендовать на Львовскую область и близлежащие регионы, Франция — на Одессу и Николаевскую область.

«Это все связано с событиями начала XX века и Первой мировой войной, когда эти государства входили в коалицию и фактически делили российскую империю. Те планы, которые не удалось осуществить 100 лет назад, пытаются осуществить сейчас, перезапустить возможность раздела территории», — добавил он.