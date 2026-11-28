В ночь на 27 ноября воздушное пространство России подверглось массированной атаке дронов. По данным Минобороны, дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 318 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией 11 регионов.

Над Ленинградской областью силы ПВО уничтожили 45 дронов. Губернатор Александр Дрозденко подтвердил, что Ладожский мост не пострадал, однако объект был временно перекрыт, поскольку с него работали мобильные огневые группы. В Санкт-Петербурге, по предварительным данным, не обошлось без пострадавших: в результате падения обломков травмы получила женщина.

В Новороссийске зафиксированы повреждения трех жилых домов и котельной, три человека пострадали. Кроме того, падение фрагментов БПЛА вызвало пожары в двух частных домах в Широкой Балке. Эти удары не остались без ответа РФ.

Откуда летят дроны

Как украинским дронам удалось преодолеть столь значительное расстояние и достичь Ленинградской области и Новороссийска? Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в эксклюзивном комментарии aif.ru предложил две основные версии.

По его словам, для атаки на северо-запад могли быть использованы корабли и рыболовецкие шхуны в Финском заливе.

«С кораблей, рыболовецких шхун в Финском заливе все это может быть организовано», — отметил генерал, не исключив и транзита через страны Прибалтики.

Что касается Новороссийска, то здесь, по мнению Попова, география запуска еще шире.

«Новороссийск — это прибрежный город, по нему могут запустить БПЛА из нейтральных вод практически с любого корабля или лодки», — пояснил он.

Генерал подчеркнул важный юридический нюанс: дроны проходят исключительную экономическую зону (200 морских миль), где Россия не имеет права их перехватывать, и БПЛА становятся уязвимыми только при входе в 12-мильную зону. Альтернативным сценарием Попов назвал запуск с пусковых установок на побережье Одесской или Херсонской областей, откуда БПЛА обходят Крым по нейтральным водам и на предельно малых высотах подлетают к городу.

Удар возмездия

Реакция России не заставила себя ждать. Как сообщили в Минобороны, под удар попали промышленное предприятие «Термопласт» в Хмельницкой области (производство ударных БПЛА), завод «МПКА-Украина» в Запорожье (электротехника для ВСУ), а также электроподстанции 330 кВ в Кривом Роге и Житомире. Кроме того, ударам подверглись логистический центр в Белой Церкви, где хранились компоненты для твердого ракетного топлива, объекты транспортной инфраструктуры и железнодорожные локомотивы. В Минобороны подчеркнули, что все назначенные объекты поражены.

«Мы работаем планово: как только появляются разведданные о том, что где-то сосредотачиваются войсковые компоненты резерва ВСУ, ведется подготовка к контрудару... по этим точкам сразу наносятся удары», - сказал генерал Попов.

Он также добавил, что целями являются подстанции, распределительные центры и логистика, связанные с ВСУ.

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Западный след

По словам Попова, страны объединенного Запада напрямую помогают Украине наводить БПЛА, предоставляя навигационное обеспечение и метеоданные для обхода российской ПВО.

«США могут предоставлять информацию, правда, не напрямую, а опосредованно через ту же Румынию или Польшу, англичан и немцев», — заявил генерал.

Он уточнил, что на этом направлении действует много британских и французских специалистов, в меньшей степени — немецких, и активно используются системы Starlink.

«Боевики ВСУ только нажимают кнопочку, чуть редактируют полет и всё», — резюмировал Попов, описывая роль западных кураторов в моделировании маршрутов для преодоления системы ПВО.