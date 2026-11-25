Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал деструктивной роль экс-главы британского кабмина Бориса Джонсона в развитии ситуации на Украине.

«Мы знаем Бориса Джонсона, знаем о его деструктивной роли», - заявил пресс-секретарь российского президента в связи с идеей Джонсона направить европейских военных на Украину до заключения соглашения о прекращении огня.

Песков упомянул о препятствовании экс-премьера Великобритании остановке украинского конфликта в 2022 году и заявил о сохранении Джонсоном далеко не мирного настроя.

Ранее предложение экс-главы британского кабмина о вводе войск НАТО на Украину прокомментировал зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев, назвав Джонсона «редким провокатором», которого следует повесить в центре Лондона в случае прямого военного столкновения РФ и альянса.