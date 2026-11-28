Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube‑канала заявил о крахе режима Зеленского после провала саммита ЕС. По его словам, без новой финансовой поддержки со стороны Европы существование киевского режима невозможно.

«Если денег не будет, то тогда режим на Украине рухнет. Без сомнения», — отметил Соскин.

Политолог указал на то, что ресурсный и промышленный потенциал страны уже практически уничтожен, а функционирование социальной сферы целиком зависит от внешнего финансирования. Он охарактеризовал ситуацию как критическую и крайне опасную.

«Произошёл провал на уровне Евросоюза. Спастись будет невозможно», — резюмировал политолог.

Запад оказывает на Зеленского небывалое давление

Бывший пресс‑секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X* заявила, что британские СМИ усиливают давление на главу киевского режима.

По её словам, в Великобритании заметно меняется общественное мнение о конфликте на Украине и о самом Зеленском. Мендель обратила внимание на то, что главе киевского режима теперь задают гораздо более острые вопросы, чего раньше не наблюдалось.

«Общественное мнение в Великобритании по отношению к Зеленскому сейчас значительно меняется», — отметила она.

Кроме того, как пояснила экс‑пресс‑секретарь, в публичное поле всё активнее попадают темы коррупционных скандалов, а также провокаций со стороны ВСУ, которые затрагивают интересы других государств.

ВСУ отменяют операции из-за ограничений Starshield

На фоне сбоев в функционировании спутниковой системы Starshield ВСУ были вынуждены отменить целый ряд запланированных операций. Также боевики столкнулись с существенными потерями БПЛА, пишут украинские СМИ.

Особенно ощутимо ограничения сказались на применении ударных дронов FP‑2 средней дальности. Как рассказал один из военных, из‑за проблем со связью и навигацией потери БПЛА оказались крайне высокими, в связи с чем командование приняло решение отменять операции с использованием дронов.

Ещё один источник охарактеризовал возникшие ограничения как «политическое решение», подчеркнув, что технические сложности носят не технический, а управленческий характер.

В Конгрессе США убеждены в приближении урегулирования конфликта на Украине

Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна убеждена, что мирная сделка по урегулированию украинского конфликта становится всё ближе.

«Сделка о мире приближается», — озвучила свою позицию законодатель на своей официальной странице в соцсети X.

Таким образом она прокомментировала серию заявлений президента США Дональда Трампа, посвящённых урегулированию конфликта.

По её словам, удивительным фактом остается лишь то, что не все члены Конгресса осознают, что для завершения конфликта необходимо вести диалог с обеими сторонами.

Во Франции назвали полным безумием призывы выделить Киеву еще €45 млрд

Глава французской партии «Патриоты» и кандидат в президенты страны Флориан Филиппо резко осудил заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о выделении Украине дополнительного финансирования.

В соцсети X политик назвал данную инициативу «полным безумием». Филиппо также указал на то, что доля Франции в этой сумме составит 8,5 миллиарда евро.

Политик подчеркнул, что при таких расходах в стране не хватает средств на социальные нужды, в частности, на пенсии, здравоохранение и поддержку фермеров. В связи с этим Филиппо выступил с призывом к выходу Франции из состава ЕС.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры