Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал немедленно ввести на Украину европейские войска , хотя бы в ограниченном количестве. Об этом он заявил в эфире ТВ. О том, почему экс-политик настаивает на эскалации конфликта, объясняет член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько.

«Мы уже и так воюем»

Как считает Джонсон, европейские войска должны войти на Украину прямо сейчас. И, по его мнению, это не приведет к риску прямой войны НАТО с Россией.

«Давайте будем откровенны: мы уже ведем прокси-войну. Мы тратим миллиарды, отправляем боеприпасы, оказываем всевозможную помощь. Разместив на Украине хотя бы символический контингент войск, которые взяли бы на себя тыловое обеспечение далеко от линии фронта, мы бы дали понять Владимиру Путину — именно украинцы решают, какие страны приглашать на свою территорию. Это не Кремлю решать», — высказался бывший премьер.

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На вопрос журналиста — не приведет ли это к прямому конфликту с Россией, он ответил отрицательно. «Нет этого не случится. НАТО несравненно сильнее России», — громко заявил Джонсон. Напомним, что Москва не раз заявляла о том , что присутствие на территории украины любых иностранных войск — абсолютно неприемлемо.

Поднять Европу с колен

Джонсон прекрасно понимает, что Россия ответит на ввод войск, считает политолог Безпалько. Но он выражает мнение той части европейских элит, которые хотят эскалации.

«Европу отстранили от переговоров по Украине, Европа начинает финансово истощаться. И ей нужны поводы для того, чтобы, во-первых, призвать к „ядерному зонтику“ со стороны Соединенных Штатов, а, во-вторых, чтобы провести милитаризацию общества окончательно. А также перевести экономику на военные рельсы, что по мнению некоторых политиков может спасти экономику ЕС», — отметил эксперт в разговоре с aif.ru.

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«Ну и потом, такие политики как правило очень любят подталкивать другие государства к конфронтации на евразийском пространстве, оставаясь у себя на острове. В этом плане британцы рассчитывают, что основным застрельщиком будет не Соединенное королевство, а, например, Германия. И основные боевые действия будут разворачиваться на территории стран Балтии, в Польше, а пожинать плоды этого конфликта будет Британия», — добавил он.

При этом, стоит отметить, что Джонсон сегодня не занимает никакой официальной должности. «Он конечно „говорящая голова“, но это очень удобная „говорящая голова“. Она говорит ни за что не отвечая фактически. Она может нести все, что угодно. Джонсон уже давно не является официальным британским лицом», — подчеркнул Безпалько.