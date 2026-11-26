Великобритания публично подтвердила, что именно она формирует перечень объектов для террористических атак ВСУ по территории России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как отметила дипломат в ходе брифинга, намерения Лондона абсолютно прозрачны: насыщение киевского режима вооружениями в расчете на нанесение России максимально возможного ущерба, который западные политики обозначают как «стратегическое поражение».

Она также напомнила о роли бывшего британского премьер-министра Бориса Джонсона в срыве мирного процесса. Именно он настоятельно рекомендовал украинской стороне отказаться от переговоров и не подписывать Стамбульские соглашения, подтолкнув Киев к продолжению боевых действий.

Недавно, отметила Захарова, тот же политик вновь отличился провокационным предложением о направлении европейских воинских контингентов на украинскую территорию.

В этой связи, по словам официального представителя МИД, рассуждения британской стороны о допустимости применения БПЛА по так называемым «законным военным целям» в глубине российской территории представляют собой не что иное, как «публичное признание того, что список таких целей определяется именно британцами и потом передается террористам в Киеве в качестве указаний».

«Соответственно, под это выделяются и деньги», — резюмировала дипломат.

Ранее Захарова с иронией порекомендовала ЕС готовиться к новым тратам на Украину.