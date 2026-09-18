Европа в панике из-за вывода войск США: главные новости в мире 18 сентября

В Вашингтоне рассматривают возможность заключения новых деловых соглашений с Россией еще до завершения конфликта на Украине. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на американского чиновника.

По данным издания, потенциальные договоренности могут рассматриваться как сигнал о намерении США серьезно пересмотреть отношения с Москвой. Такой подход источники характеризуют как один из возможных элементов новой американской стратегии по урегулированию украинского конфликта.

ABC News: Хуанг, Альтман и Кук могут посетить ужин Трампа и Си

Главы Nvidia и OpenAI Дженсен Хуанг и Сэм Альтман могут принять участие в официальном ужине президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники.

По информации телеканала, среди приглашенных также может оказаться председатель совета директоров Apple Тим Кук. Мероприятие планируется провести в Белом доме в случае визита Си Цзиньпина в США. Ранее Трамп заявлял о намерении обсудить с китайским лидером широкий круг вопросов в ходе возможной встречи.

Bild: Глава Бундесвера призвал немцев готовиться к обороне страны

Глава Бундесвера Карстен Бройер призвал жителей Германии быть готовыми принять участие в обеспечении обороны страны. Об этом он заявил на конференции по вопросам безопасности и обороны в Праге, сообщает Bild.

По словам Бройера, современные угрозы требуют участия не только вооруженных сил, но и промышленности с гражданским обществом. Он отметил, что армия не сможет самостоятельно справиться с возникающими вызовами. Глава Бундесвера связал необходимость такой подготовки с рисками для привычного уклада жизни немецкого общества.

Geopolitika.news: Украина столкнулась с совокупностью кризисов

Украина оказалась под воздействием сразу нескольких кризисных факторов, считает обозреватель хорватского портала Geopolitika.news Зоран Метер. По его оценке, давление на Киев усиливается из-за проблем в военной, финансовой и политической сферах.

Среди основных трудностей Метер назвал дефицит ракет для систем ПВО, нехватку финансовых ресурсов, антикоррупционные процессы и внутренние политические разногласия. Он также отметил признаки усталости среди западных партнеров Украины, которым приходится объяснять своим налогоплательщикам необходимость продолжения поддержки Киева.

Дополнительным осложнением обозреватель считает требование США прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям.

Fars: КСИР сообщил об ударе по танкеру Trend в Ормузском проливе

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана нанесли удар по нефтяному танкеру Trend, следовавшему под флагом Того через Ормузский пролив. Об этом сообщает иранское агентство Fars со ссылкой на заявление КСИР.

По утверждению иранской стороны, судно пыталось пройти через пролив с нарушением установленных требований. После инцидента танкер остановился, а на его борту возник пожар. Другие подробности произошедшего, включая сведения о возможном ущербе и состоянии экипажа, не приводятся.

NBC News: Рубио сорвал возможное соглашение с Ираном

Госсекретарь США Марко Рубио сыграл ключевую роль в отказе американской стороны от возможного соглашения с Ираном, сообщает NBC News со ссылкой на информированный источник. Речь идет о переговорах, состоявшихся в апреле в Пакистане при участии вице-президента США Джея Ди Вэнса.

По данным телеканала, после продолжительной встречи американские переговорщики сочли, что иранская сторона пытается изменить параметры потенциальной сделки непосредственно в ходе обсуждений. Во время перерыва представители США связались с Рубио для согласования дальнейших действий, после чего американская делегация отказалась принимать предложенные условия.

NBC News: США могут вывести из Европы до 40 тысяч военных

Пентагон рассматривает варианты сокращения американского военного присутствия в Европе, включая возможный вывод около 25 тысяч военнослужащих, а также авиации, кораблей и вооружений. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на американских чиновников.

По данным телеканала, в отдельных сценариях численность выводимых сил может достигнуть 40 тысяч человек из примерно 80 тысяч, размещенных в Европе. Основные изменения могут коснуться Германии, Италии и Испании.

В Германии находятся около 36 тысяч американских военнослужащих. NBC News связывает возможное сокращение с позицией руководства этих стран относительно американских военных операций против Ирана.

Associated Press: США выдали визы делегации Пезешкиана

США одобрили выдачу въездных виз основной части иранской делегации во главе с президентом Масудом Пезешкианом для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление Госдепартамента США.

В состав делегации, получившей разрешение на въезд, вошли Пезешкиан, министр иностранных дел Аббас Аракчи и необходимый технический персонал. При этом для иранских представителей будут действовать ограничения на передвижение по территории США и приобретение предметов роскоши и некоторых других товаров.

Clash Report: Германия может передать Украине десять ракет Patriot

Германия может передать Украине десять ракет-перехватчиков для комплексов Patriot из собственных запасов. Об этом сообщает Clash Report со ссылкой на документ Госдепартамента США.

Речь идет о ракетах MIM-104E GEM-T, относящихся к модификации PAC-2. Это более ранняя версия по сравнению с PAC-3, которую в публикации называют необходимой Украине для усиления противовоздушной обороны. При этом сроки возможной передачи и окончательные условия поставки пока не уточняются.