Глава Бундесвера призвал немцев готовиться к обороне

Глава Бундесвера Карстен Бройер призвал граждан Германии быть готовыми к участию в обороне страны. Такое заявление он сделал на конференции по вопросам обороны в Праге, сообщило издание Bild.

Бройер подчеркнул, что противостоять современным вызовам силами только вооружённых сил невозможно. Ключевую роль в обеспечении безопасности, по его мнению, должны сыграть промышленность и гражданское общество, что обусловлено характером нынешних угроз.

«Без вас мы, солдаты, обречены на провал. Провал означал бы, что наши общества в том виде, в котором мы их знаем, окажутся под угрозой», - заявил Бройер.

Ранее кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен призвала провести конференцию для прекращения конфликта на Украине.