NBC News: Рубио лично заблокировал мирную сделку с Ираном

Телеканал NBC News со ссылкой на информированный источник сообщает, что госсекретарь США Марко Рубио стал тем человеком, чьё решение фактически перечеркнуло возможное мирное соглашение с Ираном. Речь идёт о переговорах, которые прошли в апреле в Пакистане при участии вице‑президента Джея Ди Вэнса.

По данным телеканала, в ходе изнурительной многочасовой встречи американская делегация забеспокоилась, поскольку действия иранской стороны давали повод думать, что те пытаются пересмотреть параметры сделки прямо на ходу.

Во время перерыва переговорщики связались с Рубио, чтобы определить дальнейшую линию поведения. «Рубио согласился с тем, что они не могут принять предложение Ирана. Сделки не будет», — отмечается в публикации.

NBC News характеризует Рубио как «серого кардинала» американской дипломатии, который оставляет за собой право вето на ключевые договорённости, обсуждаемые за закрытыми дверями.

Ранее Рубио также заявлял, что Вашингтон намерен наносить удары по иранским танкерам в ответ на атаки Тегерана по американским военным кораблям