Стали известны гости ужина Трампа с Си Цзиньпином

Главы Nvidia и OpenAI Дженсен Хуанг и Сэм Альтман планируют принять участие в официальном ужине президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, приглашение также получил глава совета директоров Apple Тим Кук. Мероприятие намерены провести в Белом доме, если визит китайского лидера в США состоится.

Трамп до этого заявлял о намерении обсудить с Си Цзиньпином широкий круг тем в ходе возможной встречи. Американский президент рассчитывает, что переговоры будут посвящены вопросам, которые он считает перспективными для двусторонних отношений.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что подготовка к визиту председателя КНР Си Цзиньпина в США продолжается, несмотря на недавние заявления президента США Дональда Трампа о якобы вмешательстве Пекина в американские выборы.