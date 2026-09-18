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Стали известны гости ужина Трампа с Си Цзиньпином

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Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Главы Nvidia и OpenAI Дженсен Хуанг и Сэм Альтман планируют принять участие в официальном ужине президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, приглашение также получил глава совета директоров Apple Тим Кук. Мероприятие намерены провести в Белом доме, если визит китайского лидера в США состоится.

Трамп до этого заявлял о намерении обсудить с Си Цзиньпином широкий круг тем в ходе возможной встречи. Американский президент рассчитывает, что переговоры будут посвящены вопросам, которые он считает перспективными для двусторонних отношений.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что подготовка к визиту председателя КНР Си Цзиньпина в США продолжается, несмотря на недавние заявления президента США Дональда Трампа о якобы вмешательстве Пекина в американские выборы.
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ПолитикаСи ЦзиньпинДональд ТрампКитайСША
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