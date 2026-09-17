Полный капут. Мерцу публично сообщили об отставке, счет пошел на дни

Политический кризис в Германии набирает обороты.

Канцлер Фридрих Мерц может подать в отставку уже на этих выходных, сообщает издание Politico.

Поводом может стать проведение выборов в Мекленбурге — Передней Померании и Берлине, где оппозиционная антимигрантская партия «Альтернатива для Германии» имеет шансы на громкую победу. АдГ лидирует в опросах перед выборами, за правых готовы проголосовать 37% избирателей.

Politico назвало пять возможных сценариев перестановок в правительстве, оценивая вероятность по пятибалльной шкале.

Судя по одному из них, для самого канцлера политический счет пошел уже не на месяцы, а на дни.

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Страх покинуть дом

Кризис обострился на фоне катастрофического падения рейтингов. Национальная популярность Мерца упала до 14%, а рейтинг его блока ХДС/ХСС — до беспрецедентно низких 18%. При этом ультраправая «Альтернатива для Германии» (АдГ) лидирует с 29%.

Ситуацию усугубило решение Мерца отменить поездку на Генеральную Ассамблею ООН, поскольку «его присутствие необходимо в Берлине». Видимо, в Нью-Йорке и без него прекрасно обойдутся, а вот в Берлине без него может обойтись и ХДС.

День Х: 20 сентября

Всё внимание приковано к воскресенью, 20 сентября. В этот день пройдут выборы в ландтаги Мекленбурга-Передней Померании и Берлина, на которых ХДС рискует потерпеть болезненные поражения.

Кроме того, на 17:00 того же дня Мерц созвал экстренное совещание руководства партии, которое совпадёт с публикацией экзитполов в 18:00.

На этой встрече он, как сообщается, намерен напрямую спросить соратников, поддерживают ли они его и его планы реформ, и если нет — предложить им назвать имя преемника.

Осталось выяснить, найдется ли в ХДС смельчак, который согласится принять это «наследство» с таким багажом рейтингов.

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Пять сценариев от Politico

Издание проанализировало пять возможных вариантов развития событий, оценив их вероятность в условных единицах «Мерцах» (от 0 до 5):

1. Мерц «цепляется за власть» (наиболее вероятно — 4 из 5).

2. Добровольная отставка (вероятность 60%, или «3 Мерца из 5»).

3. Запрос вотума доверия (40%): Мерц может сам инициировать голосование в Бундестаге, чтобы проверить поддержку своего правительства. В случае проигрыша президент ФРГ может распустить парламент в течение 21 дня.

4. Вынужденная отставка через вотум недоверия (20%): Этот вариант считается маловероятным, поскольку Конституция ФРГ требует «конструктивного вотума» — одновременного избрания нового канцлера большинством голосов, а такого кандидата сейчас нет.

5. Избрание канцлера при поддержке АдГ (0 из 5): Самый маловероятный сценарий, означающий отказ от негласного запрета на сотрудничество с ультраправыми. Сам Мерц категорически отвергал такой вариант.

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Возможные преемники

Среди тех, кого называют в качестве потенциальных сменщиков Мерца, фигурируют: Хендрик Вюст (премьер-министр Северного Рейна — Вестфалии, но у него выборы в апреле). Маркус Зёдер (лидер ХСС, но у него много критиков). Борис Райн (премьер Гессена) и Александр Добриндт (министр внутренних дел).

Мерц в панике уже сейчас

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц находится в стрессовом состоянии из-за предстоящих выборов в Берлине 20 сентября. Канцлер отменил поездку в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом в комментарии для aif.ru заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.

«Чувствуется, что Мерц в стрессовом состоянии. Он не сможет публично сказать, что народ как-то не так голосует, так он подпишет себе политический приговор. Поэтому он начал с беспокойством думать: „А что дальше?“ В Берлине тоже проходят выборы в эти выходные. И если ХДС потерпит фиаско в столице, то тогда Мерцу точно нужно будет идти в отставку. Такие призывы будут», — сказал Перенджиев.

По его мнению, протестов в стране не будет после выборов, если итоги будут совпадать с данными предвыборных опросов, где лидирует АдГ.

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Ранее основательница партии BSW Сара Вагенкнехт заявила, что Мерц может лишиться должности до католического Рождества, которое празднуют 25 декабря. Что ж, если дела пойдут так и дальше, то рождественские подарки Мерц, возможно, будет раздавать уже в качестве рядового пенсионера.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, в случае возможной отставки после выборов в ФРГ, может остаться советником партии ХДС и периодически выступать с различного рода заявлениями, отмечает Перенджиев.

«Давайте посмотрим, где сейчас Меркель. Она живет как частное лицо, иногда дает какие-то оценки, не часто, но дает. Может, и Мерц пригодится для ХДС в качестве какого-нибудь советника, но не более того», — сказал Перенджиев.

А что же Меркель? Она может вернуться?

На фоне паники в стане ХДС всё чаще всплывает вопрос: а не вернется ли в большую политику Ангела Меркель? Эксперт по Германии, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Артем Соколов в комментарии aif.ru оценил такую перспективу.

По словам эксперта, нельзя полностью исключать возвращения в политику.

«Это маловероятно. Конечно, в новейшей истории Германии есть примеры, когда канцлеры после отставки продолжали играть заметную роль в политике. Например, в качестве моральных авторитетов или участвовать в партийной работе. Вилли Брандт (умер в 1990-х годах) продолжал влиять на политику даже после ухода с поста канцлера. Однако в случае с Ангелой Меркель это вряд ли произойдёт. Она ушла из большой немецкой политики. И её возвращение не вызовет энтузиазма. В первую очередь, у ее же однопартийцев, присягнувших Мерцу, который является давним политическим противником Ангелы Меркель», — сказал Артем Соколов в комментарии aif.ru.

Ирония судьбы: человек, который строил карьеру на критике Меркель, теперь может уйти, а его партия — остаться у разбитого корыта. И кто знает, может быть, именно на фоне этого краха идея возвращения «железной фрау» уже не кажется такой уж фантастической. Правда, как отмечает эксперт, энтузиазма среди однопартийцев это не вызовет.