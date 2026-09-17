Полный капут. Мерцу публично сообщили об отставке, счет пошел на дни

Политический кризис в Германии набирает обороты.
Канцлер Фридрих Мерц может подать в отставку уже на этих выходных, сообщает издание Politico.
Поводом может стать проведение выборов в Мекленбурге — Передней Померании и Берлине, где оппозиционная антимигрантская партия «Альтернатива для Германии» имеет шансы на громкую победу. АдГ лидирует в опросах перед выборами, за правых готовы проголосовать 37% избирателей.
Politico назвало пять возможных сценариев перестановок в правительстве, оценивая вероятность по пятибалльной шкале.
Судя по одному из них, для самого канцлера политический счет пошел уже не на месяцы, а на дни.
Страх покинуть дом
Кризис обострился на фоне катастрофического падения рейтингов. Национальная популярность Мерца упала до 14%, а рейтинг его блока ХДС/ХСС — до беспрецедентно низких 18%. При этом ультраправая «Альтернатива для Германии» (АдГ) лидирует с 29%.
Ситуацию усугубило решение Мерца отменить поездку на Генеральную Ассамблею ООН, поскольку «его присутствие необходимо в Берлине». Видимо, в Нью-Йорке и без него прекрасно обойдутся, а вот в Берлине без него может обойтись и ХДС.
День Х: 20 сентября
Всё внимание приковано к воскресенью, 20 сентября. В этот день пройдут выборы в ландтаги Мекленбурга-Передней Померании и Берлина, на которых ХДС рискует потерпеть болезненные поражения.
Кроме того, на 17:00 того же дня Мерц созвал экстренное совещание руководства партии, которое совпадёт с публикацией экзитполов в 18:00.
На этой встрече он, как сообщается, намерен напрямую спросить соратников, поддерживают ли они его и его планы реформ, и если нет — предложить им назвать имя преемника.
Осталось выяснить, найдется ли в ХДС смельчак, который согласится принять это «наследство» с таким багажом рейтингов.
Пять сценариев от Politico
Издание проанализировало пять возможных вариантов развития событий, оценив их вероятность в условных единицах «Мерцах» (от 0 до 5):
1. Мерц «цепляется за власть» (наиболее вероятно — 4 из 5).
2. Добровольная отставка (вероятность 60%, или «3 Мерца из 5»).
3. Запрос вотума доверия (40%): Мерц может сам инициировать голосование в Бундестаге, чтобы проверить поддержку своего правительства. В случае проигрыша президент ФРГ может распустить парламент в течение 21 дня.
4. Вынужденная отставка через вотум недоверия (20%): Этот вариант считается маловероятным, поскольку Конституция ФРГ требует «конструктивного вотума» — одновременного избрания нового канцлера большинством голосов, а такого кандидата сейчас нет.
5. Избрание канцлера при поддержке АдГ (0 из 5): Самый маловероятный сценарий, означающий отказ от негласного запрета на сотрудничество с ультраправыми. Сам Мерц категорически отвергал такой вариант.
Возможные преемники
Среди тех, кого называют в качестве потенциальных сменщиков Мерца, фигурируют: Хендрик Вюст (премьер-министр Северного Рейна — Вестфалии, но у него выборы в апреле). Маркус Зёдер (лидер ХСС, но у него много критиков). Борис Райн (премьер Гессена) и Александр Добриндт (министр внутренних дел).
Мерц в панике уже сейчас
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц находится в стрессовом состоянии из-за предстоящих выборов в Берлине 20 сентября. Канцлер отменил поездку в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Об этом в комментарии для aif.ru заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.
«Чувствуется, что Мерц в стрессовом состоянии. Он не сможет публично сказать, что народ как-то не так голосует, так он подпишет себе политический приговор. Поэтому он начал с беспокойством думать: „А что дальше?“ В Берлине тоже проходят выборы в эти выходные. И если ХДС потерпит фиаско в столице, то тогда Мерцу точно нужно будет идти в отставку. Такие призывы будут», — сказал Перенджиев.
По его мнению, протестов в стране не будет после выборов, если итоги будут совпадать с данными предвыборных опросов, где лидирует АдГ.
Ранее основательница партии BSW Сара Вагенкнехт заявила, что Мерц может лишиться должности до католического Рождества, которое празднуют 25 декабря. Что ж, если дела пойдут так и дальше, то рождественские подарки Мерц, возможно, будет раздавать уже в качестве рядового пенсионера.
Канцлер Германии Фридрих Мерц, в случае возможной отставки после выборов в ФРГ, может остаться советником партии ХДС и периодически выступать с различного рода заявлениями, отмечает Перенджиев.
«Давайте посмотрим, где сейчас Меркель. Она живет как частное лицо, иногда дает какие-то оценки, не часто, но дает. Может, и Мерц пригодится для ХДС в качестве какого-нибудь советника, но не более того», — сказал Перенджиев.
А что же Меркель? Она может вернуться?
На фоне паники в стане ХДС всё чаще всплывает вопрос: а не вернется ли в большую политику Ангела Меркель? Эксперт по Германии, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Артем Соколов в комментарии aif.ru оценил такую перспективу.
По словам эксперта, нельзя полностью исключать возвращения в политику.
«Это маловероятно. Конечно, в новейшей истории Германии есть примеры, когда канцлеры после отставки продолжали играть заметную роль в политике. Например, в качестве моральных авторитетов или участвовать в партийной работе. Вилли Брандт (умер в 1990-х годах) продолжал влиять на политику даже после ухода с поста канцлера. Однако в случае с Ангелой Меркель это вряд ли произойдёт. Она ушла из большой немецкой политики. И её возвращение не вызовет энтузиазма. В первую очередь, у ее же однопартийцев, присягнувших Мерцу, который является давним политическим противником Ангелы Меркель», — сказал Артем Соколов в комментарии aif.ru.
Ирония судьбы: человек, который строил карьеру на критике Меркель, теперь может уйти, а его партия — остаться у разбитого корыта. И кто знает, может быть, именно на фоне этого краха идея возвращения «железной фрау» уже не кажется такой уж фантастической. Правда, как отмечает эксперт, энтузиазма среди однопартийцев это не вызовет.