В школу без хиджаба. Вслед за Австрией о запрете заговорила Германия

После введения в Австрии запрета на хиджаб для школьниц младше 14 лет аналогичная дискуссия усилилась в Германии. С предложением распространить такое правило на начальные школы выступил министр культуры Саксонии Конрад Клеменс. В Берлине идею тоже обсуждают.

Австрийский пример

С 1 сентября 2026 года в Австрии действует запрет на ношение в школах головного убора, который закрывает голову в соответствии с исламской традицией, для учениц до 14 лет. Правило распространяется как на государственные, так и на частные школы. За неоднократные нарушения родителям может грозить штраф от 150 до 800 евро (14,6 — 77,8 тыс. руб.). При этом предусмотрена поэтапная процедура: сначала школьница должна снять платок, затем следуют беседы с ней и родителями и только после повторных нарушений возможно административное наказание.

Клеменс заявил, что решение носить хиджаб по религиозным причинам должно приниматься женщиной самостоятельно, а не матерью девочки. Министр считает, что австрийскую модель стоит обсудить и применительно к немецким начальным школам.

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Запрета пока нет

Федерального закона, запрещающего хиджаб школьницам, в Германии сейчас нет. В апреле 2026 года бундестаг уже обсуждал соответствующую инициативу фракции «Альтернатива для Германии»: она предложила запретить ношение хиджаба в государственных школах девочкам младше 14 лет. Документ был передан на дальнейшее рассмотрение в профильные комитеты.

При этом вопрос касается не только религиозной свободы, но и полномочий земель. Школьное образование в Германии относится преимущественно к компетенции федеральных земель, поэтому правила могут различаться.

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Берлинская дискуссия

Сенатор по вопросам юстиции и защиты прав потребителей Берлина Фелор Баденберг считает необходимым обсудить, допустим ли хиджаб для девочек определенного возраста. По ее словам, детям следует дать возможность развиваться, не связывая их с ранних лет с конкретной религиозной или гендерной ролью.

Случаи с никабом также стали поводом для обсуждения. В некоторых школах ученицы восьмых и девятых классов приходили на занятия с полностью закрытым лицом. После бесед руководства школ с родителями покрывала были сняты. При этом обычный хиджаб в немецких школах сам по себе не запрещен и связан с конституционно гарантированной свободой вероисповедания. Федеральный конституционный суд ранее указывал, что одно лишь ношение исламского головного платка не является достаточным основанием для общего запрета.

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За ограничения

За возрастной запрет выступает и Карина Йениче, представительница объединения руководителей берлинских школ и директор начальной школы в Шпандау. По ее наблюдениям, в Берлине девочки иногда начинают носить хиджаб уже в третьем или четвертом классе. Йениче считает, что решение о такой религиозной практике можно было бы отложить до седьмого класса.

Тем временем австрийская практика уже столкнулась с первым способом обхода правила: некоторые школьницы стали носить вместо хиджаба капюшоны и шапки. Однако юридическая дискуссия вокруг австрийского закона продолжается. В июле Конституционный суд страны не стал рассматривать две жалобы девочек и их родителей по существу, поскольку на тот момент запрет еще не вступил в силу.