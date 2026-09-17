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Clash Report: Германия передаст Украине только устаревшие ракеты к Patriot

Википедия
Москва, 17 сентября - АиФ-Москва.

Германия может передать Украине десять ракет-перехватчиков для зенитных комплексов Patriot из собственных запасов. Об этом сообщает Clash Report со ссылкой на документ Госдепартамента США.

Согласно представленным данным, речь идет о ракетах MIM-104E GEM-T, относящихся к модификации PAC-2. Этот вариант считается более ранним по сравнению с ракетами PAC-3, которые, как отмечается в публикации, необходимы Украине для усиления противовоздушной обороны.

Таким образом, возможная поставка из Германии может включать ограниченное количество более старых средств перехвата. При этом точные сроки передачи ракет и окончательные параметры поставки в документе не уточняются.

Ранее российские военные нанесли удары по порту Черноморск в Одесской области. В результате этого был поражен контейнеровоз, на котором транспортировались грузы, используемые украинскими формированиями.
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