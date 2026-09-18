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GN: российские войска поставили Украину в тяжелое положение

ANNEGRET HILSE / Reuters
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Экс‑сотрудник хорватской разведки Зоран Метер в статье для портала Geopolitika News охарактеризовал положение Украины как крайне тяжёлое. По его оценке, на ситуацию негативно влияют как успехи российской армии, так и коррупционные скандалы в Киеве.

Метер указал, что Украина фактически лишена возможности вести торговлю через порты Чёрного моря и Дуная. Кроме того, по его словам, в стране систематически разрушаются промышленные объекты.

Новые политические события и коррупционные скандалы, по его мнению, ещё сильнее осложняют и без того неблагоприятную ситуацию.

Ранее бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала Украину умирающей страной и призвала к мирным переговорам.
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