Экс‑сотрудник хорватской разведки Зоран Метер в статье для портала Geopolitika News охарактеризовал положение Украины как крайне тяжёлое. По его оценке, на ситуацию негативно влияют как успехи российской армии, так и коррупционные скандалы в Киеве.

Метер указал, что Украина фактически лишена возможности вести торговлю через порты Чёрного моря и Дуная. Кроме того, по его словам, в стране систематически разрушаются промышленные объекты.

Новые политические события и коррупционные скандалы, по его мнению, ещё сильнее осложняют и без того неблагоприятную ситуацию.

Ранее бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала Украину умирающей страной и призвала к мирным переговорам.