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NYT: США могут заключить новые соглашения с РФ до завершения конфликта

Daniel Torok / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

По данным газеты New York Times, в Вашингтоне изучают вариант заключения новых деловых соглашений с Россией ещё до того, как завершится конфликт на Украине.

Как утверждает издание со ссылкой на неназванного американского чиновника, подобные сделки могли бы стать сигналом серьёзности намерений США в отношении «перезагрузки» отношений с Москвой.

Источники газеты характеризуют такой подход как новую стратегию США по урегулированию ситуации на Украине. При этом конкретные сферы или типы возможных соглашений в публикации не раскрываются.

Ранее президент США Дональд Трамп на митинге в Северной Каролине заявил, что американские представители прилагают значительные усилия для урегулирования конфликта между Россией и Украиной.
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