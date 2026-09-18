NYT: США могут заключить новые соглашения с РФ до завершения конфликта

По данным газеты New York Times, в Вашингтоне изучают вариант заключения новых деловых соглашений с Россией ещё до того, как завершится конфликт на Украине.

Как утверждает издание со ссылкой на неназванного американского чиновника, подобные сделки могли бы стать сигналом серьёзности намерений США в отношении «перезагрузки» отношений с Москвой.

Источники газеты характеризуют такой подход как новую стратегию США по урегулированию ситуации на Украине. При этом конкретные сферы или типы возможных соглашений в публикации не раскрываются.

Ранее президент США Дональд Трамп на митинге в Северной Каролине заявил, что американские представители прилагают значительные усилия для урегулирования конфликта между Россией и Украиной.