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NBC: США могут вывести из Европы около 25 тысяч военных

Neil Milton / GLOBAL LOOK
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Пентагон рассматривает возможность сокращения американского военного присутствия в Европе примерно на 25 тысяч военнослужащих. План также может предусматривать вывод боевой авиации, кораблей и вооружений, сообщает NBC News со ссылкой на американских чиновников.

По данным телеканала, речь может идти примерно о трети нынешнего контингента США в Европе. При этом отдельные источники допускают более масштабный вариант — сокращение численности американских сил почти наполовину, вплоть до 40 тысяч человек из примерно 80 тысяч.

В случае реализации такой сценарий станет одним из крупнейших сокращений американского военного присутствия на континенте после окончания холодной войны.

Основные изменения могут затронуть Германию, где размещены около 36 тысяч американских военнослужащих, а также Италию и Испанию. По информации NBC News, возможное решение рассматривается на фоне позиции руководства этих стран, которое ранее не выразило безусловной поддержки американским военным операциям против Ирана.

Ранее сообщалось, что запасы ряда критически важных боеприпасов в США сократились до исторически низкого уровня. 
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