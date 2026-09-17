США выдали визы делегации Ирана для участия в ГА ООН

США одобрили выдачу въездных виз иранской делегации во главе с президентом Масудом Пезешкианом для участия в предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на заявление Госдепартамента США.

Решение принято в рамках обязательств Вашингтона как страны, принимающей штаб-квартиру ООН. При этом для представителей Ирана предусмотрены ограничения на передвижение по территории США, а также запрет на приобретение предметов роскоши и ряда других товаров.

По данным Associated Press, американские власти разрешили въезд только основному составу делегации. В него вошли Пезешкиан, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и необходимый технический персонал.

Ранее Иран призвал приостановить членство Соединенных Штатов в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) из-за нарушения Вашингтоном положений устава агентства.