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США выдали визы делегации Ирана для участия в ГА ООН

pxhere.com
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

США одобрили выдачу въездных виз иранской делегации во главе с президентом Масудом Пезешкианом для участия в предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на заявление Госдепартамента США.

Решение принято в рамках обязательств Вашингтона как страны, принимающей штаб-квартиру ООН. При этом для представителей Ирана предусмотрены ограничения на передвижение по территории США, а также запрет на приобретение предметов роскоши и ряда других товаров.

По данным Associated Press, американские власти разрешили въезд только основному составу делегации. В него вошли Пезешкиан, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и необходимый технический персонал.

Ранее Иран призвал приостановить членство Соединенных Штатов в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) из-за нарушения Вашингтоном положений устава агентства. 
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