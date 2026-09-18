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КСИР атаковал танкер под флагом Того

Sepahnews / www.globallookpress.com
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана нанесли удар по нефтяному танкеру Trend, следовавшему под флагом Того через Ормузский пролив, передает Fars. По утверждению КСИР, судно пыталось пройти через пролив с нарушением установленных требований.

После поражения танкер остановился, на его борту начался пожар. Обстоятельства инцидента и возможный ущерб судну в заявлении иранской стороны подробно не уточняются.

Информацию об атаке распространил КСИР, заявление которого приводит иранское агентство Fars. Другие подробности произошедшего на данный момент не сообщаются.

Ранее Иран ударил по авиабазе США Муваффак Салти в Иордании, и несколько американских самолетов получили повреждения.
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