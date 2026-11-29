Самыми вредными составляющими бутерброда являются плавленый сыр и арахисовая паста, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru диетолог Антон Поляков.

Специалист отметил, что на хлеб полезнее всего намазать сливочное масло или натуральный паштет.

«Точно не будут полезными плавленый сыр и арахисовая паста. Последняя, безусловно, является довольно вкусной, но арахис - очень распространенный аллерген, в арахисовую пасту, как правило, добавляется очень много сахаров, соли. Это становится калорийной бомбой с одной стороны и аллергенной бомбой - с другой», - пояснил эксперт.

Плавленый сыр может быть вреден из-за высокого содержания соли, фосфатов. Последние могут нарушать минеральный обмен: организм начинает перераспределять кальций, и вместо укрепления костей он может оседать на стенках артерий, повышая риск сосудистых заболеваний.

Кроме того, в бюджетных вариантах плавленых сыров молочный жир часто заменяют растительными маслами. При плавлении такой смеси могут образовываться трансжиры, которые связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

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