Врач-диетолог, нутрициолог Софья Кованова в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказала, что сам по себе хлеб не является вредным продуктом, и объяснила, какие сочетания делают его опасным для фигуры.

По словам специалиста, она не сторонник деления продуктов на вредные и полезные.

«Я вообще не сторонник делить продукты на вредные и полезные. Нет какого-то одного ужасного хлеба, от которого люди обязательно поправятся, и другого, который можно есть килограммами», — заявила Кованова.

Она отметила, что при выборе хлеба в первую очередь нужно обращать внимание на состав, количество пищевых волокон, калорийность и размер порции.

«Если сравнивать обычный хлеб, лаваш, тандырную лепёшку, я бы в первую очередь обращала внимание на состав, количество пищевых волокон, калорийность и размер порции. Например, цельнозерновой хлеб содержит больше клетчатки, обычно лучше насыщает. А тонкий лаваш — это зачастую просто мука, вода и соль. И ничего страшного в нём нет», — пояснила диетолог.

Однако, по её словам, ключевой момент — это то, с чем именно употребляется хлеб.

«Но тут другой момент. С чем мы этот хлеб едим? Берём лаваш, добавляем сыр, майонезный соус, ещё немного масла и обжариваем. Получаем сочетание преимущественно рафинированных углеводов с большим количеством жиров. И вот такие комбинации я считаю наиболее неудачными при контроле массы тела. Не потому, что углеводы с жирами нельзя сочетать, а потому, что получается очень калорийная еда, которую легко переесть», — предупредила нутрициолог.

При этом она подчеркнула, что тот же лаваш с мясом, овощами и зеленью — это уже совершенно другая история по пищевой ценности.

«А если мы берём тот же лаваш, добавляем мясо, овощи, зелень — это уже совершенно другая история по пищевой ценности», — сказала Кованова.

Она также добавила, что нельзя забывать про вес продукта: тонкий лаваш может весить 100 граммов, а тандырная лепёшка — 300 граммов, поэтому сравнивать их бессмысленно.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Наталья Лазуренко рекомендовала хранить хлеб в морозилке, чтобы надолго сохранить его от плесени.