Избыток употребления соли чреват задержкой воды в организме, что нежелательно для людей с повышенным давлением, заявил в эксклюзивном интервью aif.ru врач-эндокринолог, диетолог Павел Баранов.

«Избыточное потребление соли будет приводить к задержке воды в организме, это нежелательно для людей с повышенным давлением», — сказал Баранов.

Он рекомендовал не превышать суточную норму в 5 граммов соли здоровым людям, а тем, у кого есть проблемы, в том числе болезни сердца, не употреблять более 2-3 граммов соли.

Также врач рассказал, что у соли есть полезный аналог в виде соли с низким содержанием натрия.