Употребление пищи в течение первых двух часов после пробуждения способствует нормализации углеводного обмена и синхронизации циркадных ритмов, управляющих метаболизмом. Об этом рассказала диетолог Мерве Джейлан в интервью изданию Health, материал перевел aif.ru.

Специалист пояснила, что ранний прием пищи восполняет энергетические резервы и поддерживает функционирование биологических часов. В утренние часы организм демонстрирует повышенную чувствительность к инсулину, что позволяет эффективнее контролировать концентрацию глюкозы в крови.

Эксперт сослалась на научную работу, охватившую более семи тысяч респондентов. Данные исследования свидетельствуют о том, что поздний завтрак коррелирует с повышенным уровнем сахара и признаками инсулинорезистентности.

При этом эксперт подчеркнула, что универсального времени для первого приема пищи нет.

«Оптимальный график зависит от режима сна, распорядка дня, индивидуальных особенностей организма и состояния здоровья», — заметила диетолог.

Джейлан добавила, что эпизодический отказ от утренней трапезы не несет критических рисков, однако систематическое игнорирование завтрака в ряде научных работ ассоциируется с увеличением вероятности развития ожирения, сахарного диабета второго типа и патологий сердечно-сосудистой системы.

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