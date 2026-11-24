Завтрак должен содержать достаточное количество белка и клетчатки, чтобы представлять пользу для мозга, заявила диетолог Лорен Манакер в беседе с журналом Real Simple, материал которого перевёл Aif.ru.

Она отметила, что употребление белковой пищи в утренние заряжает человека энергией на весь день. Клетчатка, в свою очередь, стимулирует пищеварение, что улучшает насыщение организма полезными веществами.

Кроме того, как пояснила эксперт, оба этих компонента способствуют повышению уровня самочувствия, поскольку белок поддерживает мышечную массу, а клетчатка — здоровье сердца. Манакер рассказала, что блюдом, содержащим оба элемента, является омлет с грибами и сыром.

Специалист уточнила, что яйца и сыр служат источниками белка, а грибы содержат необходимый запас клетчатки. Также, по словам диетолога, в грибах есть селен и эрготионеин. Второе вещество представляет собой аминокислоту, которая исследуется с точки зрения её влияния на поддержание здоровья мозга.

Врач обратила внимание на то, что, согласно наблюдениям, люди с низким уровнем эрготионеина в крови со временем демонстрировали более быстрое ухудшение памяти, речи и способности выполнять повседневные дела, чем те, у кого этот уровень был выше.

Напомним, ранее французское издание Top Santé со ссылкой на рекомендации диетологов написало, что людям, страдающим от повышенного артериального давления, следует завтракать через 30-60 минут после пробуждения. По мнению специалистов, это позволяет помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови и снижать нагрузку на сердечно-сосудистую систему.