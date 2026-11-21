Две распространенные ошибки в питании могут нарушить ночной сон. Об этом предупредила диетолог Алексис Супан, ее слова приводит издание Infobae.

По словам специалистки, одна из таких привычек — слишком плотный ужин незадолго до отхода ко сну. Обильная пища может вызвать несварение, изжогу и привести к частым пробуждениям в течение ночи.

Однако ложиться спать с пустым желудком тоже не рекомендуется: чувство голода также способно отрицательно сказаться на качестве отдыха.

Для вечернего приема пищи диетолог рекомендовала выбирать легкие продукты, которые помогут утолить голод, но не перегрузят желудок. Среди подходящих вариантов она назвала овощи, хумус, яблоки, арахисовое масло, фрукты и греческий йогурт.

Ранее врач-онколог Владимир Ивашков заявил, что привычка проверять время на телефоне после ночного пробуждения может усугублять бессонницу.