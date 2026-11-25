Отвечает главный педиатр Департамента здравоохранения Моск­вы, главный врач ДГКБ имени З. А. Башляевой, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, профессор Исмаил Османов:

– Завтрак – это самая важная трапеза в течение дня. Однако некоторые дети сразу после пробуждения отказываются от него. Заставлять их не надо. А вот задуматься, почему это происходит, стоит.

Помочь малоежке

Возможно, дело в том, что ребёнок слишком плотно или слишком поздно по­ужинал, поэтому к утру просто не успел проголодаться. В этом случае сдвиньте время ужина на более раннее время. Есть также дети, которым по утрам трудно много съесть. Если это ваш случай, можете предложить ребёнку легко позавтракать, а полноценный второй завтрак дайте ему с собой в школу.

Гораздо хуже, когда дети уходят голодными, а по дороге покупают сладкую выпечку и газировку.

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Чем бы подкрепиться

Если ребёнок в принципе не против с утра перекусить, но категорически отказывается от каши, это не значит, что надо заставлять её съесть. Вы можете заменить кашу любым блюдом. Или попробуйте приготовить её как-то иначе: используйте другую крупу, добавьте фрукты, ягоды, орехи и т. д.

Идеального универсального завтрака, который подойдёт каждому ребёнку, не существует. Экспериментируйте – и найдёте то, что устроит вашего сына (внука).

Ориентироваться надо на простое сочетание: каша или цельнозерновой хлеб, белковый продукт и фрукты, ягоды, овощи. Это могут быть овсяная каша или натуральный ­йогурт с ягодами, омлет с овощами и хлебом, творог с фруктами, салат, запеканка. Выбор достаточно большой.

В обычном ежедневном рацио­не каждому человеку, независимо от возраста, нужны овощи, фрукты, крупы, бобовые, рыба, птица, молочные и кисломолочные продукты. А вот сосиски, колбасы, сладкие хлопья, выпечка, фастфуд и кондитерские изделия лучше оставлять для редких случаев. Такой завтрак пользы точно не принесёт.

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Только не кофе

Основной напиток, необходимый каждому ребёнку в течение дня, – вода. Поэтому в большинстве школ сегодня есть кулеры. Также допустимы молоко, кефир, натуральный ­йогурт без добавленного сахара. Но на завтрак, особенно в холодное время года, неплохо выпить чего-то тёплого, например некрепкий чай или какао. Кофе младшим школьникам категорически не рекомендуется, а у подростков кофеин нередко усиливает тревожность.

А вот сок, даже натуральный, нежелателен, так как он содержит много сахаров и почти не даёт пищевых волокон. Целый фрукт предпочтительнее. Сладкая газировка и спортивные напитки для обычного школьного дня тоже не нужны. Энергетические же напитки детям и подросткам вообще употреблять не следует.