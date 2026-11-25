В европейской части России обещают скорое наступление зимы, начнутся морозы и метели. Похоже, пришла пора утепляться, есть и пить что-то согревающее, иногда — и вкусный слабоалкогольный пунш: чай или сок с добавлением пряностей, фруктов и алкоголя. Делимся классными идеями:
Советы
- Добавляйте алкоголь в уже нагретый напиток, после того, как снимете основу с огня.
- Количество алкоголя можно уменьшить, если хочется некрепкий пунш.
Классический ромовый пунш
- 300 мл черного чая
- 100 мл темного рома
- 2 ст. л. меда
- 2 кружка лимона
- 1 палочка корицы
- 2 бутона гвоздики
Шаг 1. Заварите черный чай, как обычно.
Шаг 2. Прогрейте заваренный чай с корицей и гвоздикой на слабом огне 4–5 минут. Шаг 3. Удалите пряности, добавьте в чай мед и ром, после того, как снимете с огня.
Шаг 4. Разлейте пунш по кружкам и добавьте дольки лимона в каждую кружку.
Яблочный с бурбоном
- 400 мл яблочного сока
- 100 мл бурбона
- половинка яблока
- корица
- щепотка мускатного ореха
Шаг 1. Нарежьте яблоко тонкими дольками.
Шаг 2. Сок нагрейте с яблоком и корицей, доведите почти до кипения.
Шаг 3. Добавьте в горячий сок мускатный орех и бурбон, а корицу уберите.
Шаг 4. Разлейте по кружкам, добавьте яблочные ломтики для украшения.
Грушевый с бренди
- 350 мл грушевого сока
- 100 мл бренди
- 1 спелая груша
- 2-3 зерна кардамона
- ваниль
Шаг 1. Нарежьте грушу тонкими ломтиками, а кардамон слегка раздавите.
Шаг 2. Прогрейте на среднем огне грушевый сок вместе с грушей и кардамоном.
Шаг 3. Снимите с огня, удалите кардамон кардамон и добавьте ваниль и бренди.
Шаг 4. Разлей по кружкам вместе с ломтиками груши.
Имбирно-лимонный с виски
- 350 мл воды
- 100 мл виски
- 15–20 г свежего имбиря
- ½ лимона
- 1–2 ст. л. меда
Шаг 1. Нарежьте имбирь тонкими пластинками и проварите в воде 5 минут.
Шаг 2. Процедите настой, выжмите в него половину лимона и добавьте мед, размешайте.
Шаг 3. Влейте виски и разлейте по кружкам.
Медовый с травяным ликером
- 350 мл черного чая
- 80 мл травяного ликера
- мед
- лимон
- листья мяты и чабреца (можно взять сушеные и добавить при заваривании чая)
Шаг 1. Заварите обычным способом черный чай, можно добавить в него сушеные травы.
Шаг 2. Добавьте в горячий чай мед, размешайте, потом влейте ликер.
Шаг 3. Выдавите немного лимонного сока. Остаток лимона нарежьте дольками.
Шаг 4. Разлейте пунш по кружкам, добавьте дольки лимона.
Чайный ореховый пунш
- 400 мл черного чая
- 100 мл ликера миндального
- половина апельсина
- корица
- мед
Шаг 1. Чай заварите обычным способом.
Шаг 2. Снимите в апельсина полоски цедры, добавьте ее в чай.
Шаг 3. Положите в чай корицу, все накройте.
Шаг 4. Чай процедите, влейте ликер, добавьте мед по желанию.
Шаг 5. Подавайте, украсив дольками лимона.
Персиковый пунш
- 400 мл слабозаваренного черного чая
- 100 мл персикового ликера
- 1 персик свежий или ½ банки консервированного
- ванильный экстракт
- 1 ч.л. меда
Шаг 1. Нарежьте персик дольками.
Шаг 2. Добавьте персик в горячий чай, прогрейте пару минут.
Шаг 3. Добавьте ванильный экстракт, мед и ликер. Все перемешайте.
Шаг 4. Разлейте по кружкам.
Мятный с белым ромом
- 400 мл зеленого чая
- 100 мл белого рома
- листья мяты
- ½ лайма
- мед
Шаг 1. Заварите зеленый чай и процедите, чтобы убрать чайные листья.
Шаг 2. Слегка разомни мяту пальцами и положите в горячий чай на 2–3 минуты.
Шаг 3. Уберите листья, размешайте мед, добавьте сок лайма и ром.
Шаг 4. Разлейте по кружкам и добавьте листья свежей мяты.
Чай масала с ромом
- 300 мл черного чая
- 150 мл молока
- 100 мл темного рома
- 1 палочка корицы
- 2-3 зерна кардамона
- 2 бутона гвоздики
- 10 г свежего имбиря
- сахар
Шаг 1. Слегка раздавите кардамон, нарежьте имбирь и проварите их в воде с корицей и гвоздикой 5 минут.
Шаг 2. Влейте процеженный чай и молоко, прогрейте еще 2–3 минуты, не давая молоку убежать.
Шаг 3. Процедите, добавьте сахар и влейте ром.
Пунш с прополисом
- 400 мл черного чая
- 50 мл пищевой настойки прополиса
- сахар или мед по вкусу
- 2 кружка лимона
- пара зерен кардамона
Шаг 1. Положите раздавленный кардамон в горячий чай и нагревайте под крышкой 5-10 минут.
Шаг 2. Удалите пряности, снимите с огня и добавьте мед и настойку.
Шаг 3. Разлейте пунш по кружкам и добавьте лимон для баланса.