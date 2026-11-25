В европейской части России обещают скорое наступление зимы, начнутся морозы и метели. Похоже, пришла пора утепляться, есть и пить что-то согревающее, иногда — и вкусный слабоалкогольный пунш: чай или сок с добавлением пряностей, фруктов и алкоголя. Делимся классными идеями:

Советы

Добавляйте алкоголь в уже нагретый напиток, после того, как снимете основу с огня.

Количество алкоголя можно уменьшить, если хочется некрепкий пунш.

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Классический ромовый пунш

300 мл черного чая

100 мл темного рома

2 ст. л. меда

2 кружка лимона

1 палочка корицы

2 бутона гвоздики

Шаг 1. Заварите черный чай, как обычно.

Шаг 2. Прогрейте заваренный чай с корицей и гвоздикой на слабом огне 4–5 минут. Шаг 3. Удалите пряности, добавьте в чай мед и ром, после того, как снимете с огня.

Шаг 4. Разлейте пунш по кружкам и добавьте дольки лимона в каждую кружку.

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Яблочный с бурбоном

400 мл яблочного сока

100 мл бурбона

половинка яблока

корица

щепотка мускатного ореха

Шаг 1. Нарежьте яблоко тонкими дольками.

Шаг 2. Сок нагрейте с яблоком и корицей, доведите почти до кипения.

Шаг 3. Добавьте в горячий сок мускатный орех и бурбон, а корицу уберите.

Шаг 4. Разлейте по кружкам, добавьте яблочные ломтики для украшения.

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Грушевый с бренди

350 мл грушевого сока

100 мл бренди

1 спелая груша

2-3 зерна кардамона

ваниль

Шаг 1. Нарежьте грушу тонкими ломтиками, а кардамон слегка раздавите.

Шаг 2. Прогрейте на среднем огне грушевый сок вместе с грушей и кардамоном.

Шаг 3. Снимите с огня, удалите кардамон кардамон и добавьте ваниль и бренди.

Шаг 4. Разлей по кружкам вместе с ломтиками груши.

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Имбирно-лимонный с виски

350 мл воды

100 мл виски

15–20 г свежего имбиря

½ лимона

1–2 ст. л. меда

Шаг 1. Нарежьте имбирь тонкими пластинками и проварите в воде 5 минут.

Шаг 2. Процедите настой, выжмите в него половину лимона и добавьте мед, размешайте.

Шаг 3. Влейте виски и разлейте по кружкам.

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Медовый с травяным ликером

350 мл черного чая

80 мл травяного ликера

мед

лимон

листья мяты и чабреца (можно взять сушеные и добавить при заваривании чая)

Шаг 1. Заварите обычным способом черный чай, можно добавить в него сушеные травы.

Шаг 2. Добавьте в горячий чай мед, размешайте, потом влейте ликер.

Шаг 3. Выдавите немного лимонного сока. Остаток лимона нарежьте дольками.

Шаг 4. Разлейте пунш по кружкам, добавьте дольки лимона.

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Чайный ореховый пунш

400 мл черного чая

100 мл ликера миндального

половина апельсина

корица

мед

Шаг 1. Чай заварите обычным способом.

Шаг 2. Снимите в апельсина полоски цедры, добавьте ее в чай.

Шаг 3. Положите в чай корицу, все накройте.

Шаг 4. Чай процедите, влейте ликер, добавьте мед по желанию.

Шаг 5. Подавайте, украсив дольками лимона.

Персиковый пунш

400 мл слабозаваренного черного чая

100 мл персикового ликера

1 персик свежий или ½ банки консервированного

ванильный экстракт

1 ч.л. меда

Шаг 1. Нарежьте персик дольками.

Шаг 2. Добавьте персик в горячий чай, прогрейте пару минут.

Шаг 3. Добавьте ванильный экстракт, мед и ликер. Все перемешайте.

Шаг 4. Разлейте по кружкам.

Мятный с белым ромом

Пунш мятный с белым ромом. Фото: istockphoto.com

400 мл зеленого чая

100 мл белого рома

листья мяты

½ лайма

мед

Шаг 1. Заварите зеленый чай и процедите, чтобы убрать чайные листья.

Шаг 2. Слегка разомни мяту пальцами и положите в горячий чай на 2–3 минуты.

Шаг 3. Уберите листья, размешайте мед, добавьте сок лайма и ром.

Шаг 4. Разлейте по кружкам и добавьте листья свежей мяты.

Чай масала с ромом

Чай масала с ромом. Фото: istockphoto.com

300 мл черного чая

150 мл молока

100 мл темного рома

1 палочка корицы

2-3 зерна кардамона

2 бутона гвоздики

10 г свежего имбиря

сахар

Шаг 1. Слегка раздавите кардамон, нарежьте имбирь и проварите их в воде с корицей и гвоздикой 5 минут.

Шаг 2. Влейте процеженный чай и молоко, прогрейте еще 2–3 минуты, не давая молоку убежать.

Шаг 3. Процедите, добавьте сахар и влейте ром.

Пунш с прополисом

400 мл черного чая

50 мл пищевой настойки прополиса

сахар или мед по вкусу

2 кружка лимона

пара зерен кардамона

Шаг 1. Положите раздавленный кардамон в горячий чай и нагревайте под крышкой 5-10 минут.

Шаг 2. Удалите пряности, снимите с огня и добавьте мед и настойку.

Шаг 3. Разлейте пунш по кружкам и добавьте лимон для баланса.