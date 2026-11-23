Метеорологическая осень в столичном регионе официально завершает свой отсчет. Уже во вторник, 24 ноября, Москва и области Центральной России окажутся во власти мощного балканского циклона по имени Вилка. Синоптики предупреждают о самом интенсивном снегопаде с начала сезона, формировании устойчивых сугробов, метелях и резких перепадах атмосферного давления, которые станут серьезным испытанием для метеозависимых людей. Мы следим за погодой и будем регулярно обновлять эту трансляцию.

Обновлено в 11:45.

Татьяна Позднякова — российский метеоролог, главный специалист ИА «Метеоновости» в области синоптической метеорологии, рассказала aif. ru, какой снежный покров может сформироваться к концу ноября.

Пётр Волков, Дмитрий Котов, aif.ru: Сколько снега может выпасть во вторник, 24 ноября?

Татьяна Позднякова: 4–5 мм осадков. Из-за порывов северо-восточного ветра до 12–15 метров в секунду поднимется метель. К утру среды землю уже немного припорошит, а в течение среды снег будет идти практически весь день. Температура воздуха станет устойчиво отрицательной, поэтому сформировавшийся снежный покров сохранится как минимум до конца ноября. Рассчитываем, что слой около пяти сантиметров уйдёт «в зиму», хотя частично он может подтаять. В последние годы снег не всегда лежал непрерывно весь сезон. Бывало, что снежный покров устанавливался в ноябре, затем разрушался из-за декабрьского тепла и вновь формировался к концу декабря. Не исключено, что такая ситуация повторится и в этот раз.

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— В прогнозах фигурируют до 15 сантиметров снега. Это много? И выпадут ли они за один день?

— Вряд ли сразу выпадет больше пяти-семи сантиметров. Речь скорее о постепенном накоплении снега. До конца ноября возможны небольшие осадки. Если снежный покров будет прибавлять по сантиметру, к концу месяца его высота может достичь примерно десяти сантиметров. Это ровный слой снега, а не сугробы. Экстремальной ситуацию с таким количеством снега назвать нельзя.

— Насколько сильным будет похолодание?

— До конца ноября ожидается морозная погода. Ночью температура может понижаться до минус шести – минус девяти градусов. Для столичного региона это тоже вполне нормально.

— Значит, пора доставать лыжи?

— Пока рановато. Для катания нужен снежный покров высотой более десяти сантиметров. Если снег продолжит накапливаться, возможность покататься, вероятно, появится в первой декаде декабря или ближе к середине месяца. Но сейчас говорить об открытии полноценного лыжного сезона преждевременно.

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Зима близко! Уже совсем близко!

О приближении масштабного ненастья предупредили эксперты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. По расчетам ученых, резкую смену погодных декораций спровоцирует обширный холодный атмосферный вихрь. Эпицентр этого циклона пройдет всего в двухстах километрах к юго-востоку от столицы, зацепив Москву своей наиболее активной снежной зоной.

Специалисты института отмечают, что основная фаза осадков стартует во вторник 24 ноября, во второй половине дня. Снегопад зарядит практически без пауз и продлится вплоть до середины среды, 25 ноября. Самый мощный залп стихии придется на темное время суток — в ночь со вторника на среду. По предварительным оценкам, за этот период на улицы может выпасть до 15 сантиметров свежего снега, что станет абсолютным рекордом нынешнего осенне-зимнего сезона.

Наступление полноценной климатической зимы подтверждает и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По словам метеоролога, виновником снежного шторма выступит южный балканский циклон, который уже вечером 23 ноября обрушится на регионы Черноземья. Двигаясь со скоростью около 55 километров в час, во вторник, 24 ноября, циклон выйдет своим центральным ядром непосредственно на Липецк, параллельно накрывая плотной облачностью столичный регион. «Во вторник в Москве примерно в 9–10 часов утра начнется снег, который с каждым часом будет усиливаться, и во второй половине дня зарядят мощные снегопады, закружат метели. Вечером слой снега составит уже 5–7 см. Температура воздуха ночью 0...-3 °С, днем — около 0 °С».

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«Барическая пила» испытает на прочность метеозависимых

Вместе с рекордными снегопадами и метелями балканский циклон Вилка принесет в Центральную Россию еще одно опасное явление — так называемую барическую пилу.

Прохождение глубокого южного вихря всегда сопровождается стремительным обвалом атмосферного давления: всего за несколько часов показания барометров в Москве рухнут на 10–12 единиц ниже климатической нормы (на самое «барическое дно»). Однако сразу за холодным фронтом циклона в регион начнет поступать плотный воздух, давление так же резко поползет вверх. На графиках метеорологов такие зигзаги напоминают зубья пилы.

Резкие перепады атмосферного давления заставляют сердечно-сосудистую систему человека работать в авральном режиме, пытаясь выровнять внутреннее давление с внешним. Вот кому следует поберечь здоровье в ближайшие дни:

гипотоники и люди с вегетососудистой дистонией в момент прохождения центра циклона и падения давления могут столкнуться с сильной слабостью, сонливостью, головокружением, ощущением нехватки воздуха;

вегетососудистой дистонией в момент прохождения центра циклона и падения давления могут столкнуться с сильной слабостью, сонливостью, головокружением, ощущением нехватки воздуха; гипертоники и сердечники : резкий скачок давления вверх после ухода снежного фронта может провоцировать спазмы сосудов, тахикардию и боли в области груди;

: резкий скачок давления вверх после ухода снежного фронта может провоцировать спазмы сосудов, тахикардию и боли в области груди; люди с хроническими мигренями и проблемами суставов.

Врачи-терапевты и кардиологи рекомендуют в дни «барической пилы» снизить физические и эмоциональные нагрузки. Важно держать под рукой прописанные лечащим врачом препараты для коррекции давления, выспаться (спать не менее 7–8 часов), пить больше чистой воды или травяных чаев для снижения вязкости крови, а также временно отказаться от алкоголя, энергетиков и избытка крепкого кофе, которые дополнительно нагружают сосуды.