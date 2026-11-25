В Омске произошло смертельное ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля Toyota Mark II. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

По предварительным данным, в салоне общественного транспорта в момент аварии находились 30 человек. Вследствие столкновения водитель легковушки погиб, травмы получили шесть пассажиров, в том числе трое несовершеннолетних: две девочки и мальчик.

Пострадавшие дети, а также три взрослые женщины, были доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи. Известно, что дети возвращались со спектакля в сопровождении педагогов.

Согласно сведениям регионального управления МВД, аварию спровоцировал водитель легкового авто 1986 года рождения, который уже был лишен права управления транспортными средствами. При попытке обгона он допустил выезд на встречную полосу, где совершил столкновение с автобусом, а затем его машину отбросило на другую иномарку.

Уточняется, что ДТП зафиксировано 24 ноября приблизительно в 22:10 по местному времени (19:10 мск).

Ранее сообщалось, что два человека погибли при столкновении Mitsubishi и «Камаза» под Хабаровском.