Внедорожник Mitsubishi Pajero и «Камаз» столкнулись днем 24 ноября на дороге в обход сел Красная Речка и Казакевичево в Хабаровском крае, водитель и пассажир иномарки погибли. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 14-м километре дороги «Обход Красная Речка - Казакевичево» в Хабаровском районе. Водитель внедорожника ехал со стороны Хабаровска. В какой-то момент он не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в грузовик. Оба транспортных средства съехали в кювет.

«В результате ДТП водитель и пассажир "Паджеро" погибли на месте», – уточнили в Госавтоинспеции.

Водитель грузовика получил травмы. Он госпитализирован в краевую клиническую больницу №1.

Отмечается, что до аварии дорогу обработали противогололедными средствами.

Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП и личности участников аварии.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области автобус съехал в кювет. Пострадали 15 человек.