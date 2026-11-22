Пятнадцать пассажиров автобуса получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в Чебаркульском районе Челябинской области, восемь из них помещены в стационар. О подробностях аварии и оказании помощи людям в воскресенье, 22 ноября, сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.

По предварительной информации ведомства, инцидент произошел накануне, 21 ноября, примерно в 16:00 по местному времени (14:00 мск) на участке трассы между железнодорожной станцией Бишкиль и селом Варламово. Во время осадков 52-летний мужчина (1974 года рождения), управлявший автобусом Iveco, не удержал машину на дороге — транспортное средство вылетело в кювет и врезалось в дерево. Всего в салоне находились 16 пассажиров, направлявшихся в город Карталы на юге области.

Прибывшие на место инспекторы чебаркульской Госавтоинспекции помогли людям выбраться из автобуса и усадили их в патрульные автомобили, чтобы согреть. Сразу после аварии госпитализация потребовалась 74-летней пассажирке. Остальных пассажиров полицейские доставили в соседний поселок Тимирязевский, где людей разместили и обогрели в здании местного дома культуры, после чего отправили по домам на резервном автобусе.

Однако уже на следующий день, 22 ноября, в больницы по месту жительства с жалобами на ухудшение самочувствия обратились еще 14 участников поездки. После осмотра врачи оставили семерых из них на стационарное лечение, а остальным оказали разовую амбулаторную помощь. По факту происшествия Госавтоинспекция проводит административное расследование, призывая автомобилистов учитывать сложную погоду и выбирать безопасный скоростной режим.

Накануне еще одна авария с участием пассажирского транспорта произошла в соседней Башкирии: утром 20 ноября в грузовик МАЗ сзади врезался в школьный автобус, везший девять учеников на занятия. Как проинформировали в региональном правительстве, все ребята были пристегнуты ремнями безопасности, поэтому после осмотра медиками травм и жалоб у детей не выявили.