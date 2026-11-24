Телеведущая Ада Сулейман погибла в результате ДТП после празднования своего 31-летия, передает Oxu.

По данным портала, авария с участием легкового автомобиля и грузовика произошла в столице Азербайджана Баку. Ада Сулейман возвращалась домой из ресторана после празднования дня рождения. В результате столкновения транспортных средств она погибла на месте. Также погиб ее знакомый.

В Азербайджане возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области автобус съехал в кювет.