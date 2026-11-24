Президент России Владимир Путин поручил разработать цифровую платформу для подготовки документов стратегического и территориального планирования развития малых городов и сельских поселений. При ее создании планируется использовать технологии искусственного интеллекта.

Запустить платформу необходимо до 1 августа 2027 года.

Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля по итогам рабочей поездки главы государства во Владивосток 2–3 сентября 2026 года.

Ответственными за выполнение задачи назначены глава правительства РФ Михаил Мишустин, глава Сбербанка Герман Греф и директор ФАНУ «Востокгосплан» Михаил Кузнецов.

К работе также привлекут Сбербанк, «Востокгосплан», Агентство стратегических инициатив, ВЭБ.РФ, ДОМ.РФ, «Яндекс», органы местного самоуправления и другие заинтересованные организации.

Ранее стало известно, что Путин обновил состав СПЧ.