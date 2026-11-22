Два российских туриста — мужчина и женщина — погибли в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком в чилийском регионе Магальянес. Еще пять человек получили травмы. Об этом сообщает местное издание BioBioChile.

Авария произошла в субботу около 14:00 по местному времени (21:00 мск) на трассе 9 Norte, ведущей к городу Пуэрто-Наталес. На 160-м километре дороги, в районе Estancia San Gerónimo, туристический микроавтобус столкнулся с грузовиком с аргентинскими регистрационными номерами.

Два взрослых пассажира микроавтобуса скончались на месте. Среди пострадавших — еще двое российских туристов, водитель и сопровождающий микроавтобуса, а также водитель грузовика. По данным издания, их травмы не представляют угрозы для жизни.

По распоряжению прокуратуры к расследованию подключились сотрудники подразделения по расследованию ДТП (SIAT). Они устанавливают причины и обстоятельства столкновения. Полиция также взаимодействует с Министерством иностранных дел для организации передачи тел погибших родственникам.